Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Три категорії цілей: JP з'ясувало деталі про енергооб'єкти Ізраїлю, які РФ "злила" Ірану

22:58 06.04.2026 Пн
2 хв
Який об'єкт є головною ціллю для можливого удару?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: іранська ракета (Getty Images)

Російська розвідка надала Ірану детальний перелік із 55 об’єктів енергетичної інфраструктури на Ізраїлю. Вони розділені на три категорії, залежно від стратегічної важливості.

Видання з посиланням на джерело, наближене до розвідки України, пише, що отримана інформація дозволяє Ірану завдавати високоточних ракетних ударів по енергетичній мережі Ізраїлю.

Згідно з отриманими даними, цільові об'єкти розділені на три категорії залежно від їх стратегічної важливості:

  1. Критично важливі виробничі об'єкти. Це об'єкти, руйнування яких паралізує національну енергетичну систему. У звіті як основна ціль конкретно вказана електростанція Орот-Рабін.
  2. Великі міські та промислові енергетичні центри. Ці об’єкти розташовані переважно в центральній частині Ізраїлю та забезпечують енергією великі населені пункти.
  3. Місцева інфраструктура. До цих об’єктів належать регіональні підстанції, що обслуговують промислові зони та невеликі електростанції.

Наслідки можливої атаки

Російська оцінка вразливості Ізраїлю полягає в тому, що на відміну від багатьох європейських країн, ізраїльська енергосистема характеризується високим ступенем ізоляції.

Оскільки Ізраїль не імпортує електроенергію з сусідніх країн, російська розвідка повідомила Ірану, що пошкодження навіть декількох центральних компонентів може спровокувати повний і тривалий енергетичний колапс. Припускається, що він призведе до масових відключень електроенергії та технічних збоїв.

Що передувало

Вчора, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресорка передала Тегерану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю. За його словами, ці дані допомагають Ірану завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Ізраїлю.

Зеленський також наголосив, що Росія передає Ірану весь досвід, набутий під час війни проти України. Як приклад він навів дрони "Шахед", які згодом стали для росіян звичним інструментом ударів, але вже в інших модифікаціях.

Зазначимо, нещодавно The Washington Post повідомляло, що Москва передає Тегерану інформацію про розташування американських військових об’єктів на Близькому Сході.

Більше по темі:
Російська ФедераціяІзраїльІран