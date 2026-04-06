Три категорії цілей: JP з'ясувало деталі про енергооб'єкти Ізраїлю, які РФ "злила" Ірану

Що передувало

Вчора, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресорка передала Тегерану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю. За його словами, ці дані допомагають Ірану завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Ізраїлю.

Зеленський також наголосив, що Росія передає Ірану весь досвід, набутий під час війни проти України. Як приклад він навів дрони "Шахед", які згодом стали для росіян звичним інструментом ударів, але вже в інших модифікаціях.

Зазначимо, нещодавно The Washington Post повідомляло, що Москва передає Тегерану інформацію про розташування американських військових об’єктів на Близькому Сході.