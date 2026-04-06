Три категории целей: JP выяснило детали об энергообъектах Израиля, которые РФ "слила" Ирану

Что предшествовало

Вчера, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор передала Тегерану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля. По его словам, эти данные помогают Ирану наносить удары по гражданской инфраструктуре Израиля.

Зеленский также отметил, что Россия передает Ирану весь опыт, приобретенный во время войны против Украины. В качестве примера он привел дроны "Шахед", которые впоследствии стали для россиян привычным инструментом ударов, но уже в других модификациях.

Отметим, недавно The Washington Post сообщало, что Москва передает Тегерану информацию о расположении американских военных объектов на Ближнем Востоке.