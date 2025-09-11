Три ідентичні кабінети і порожні кортежі: WSJ розповідає, як Кремль ховає Путіна

Три абсолютно однакові бункери дозволяють російському диктатору Володимиру Путіну керувати РФ, приховуючи своє місцеперебування від чиновників і спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Times , яке публікує книгу WSJ.

Путін керує Росією з трьох однакових конференц-залів, розташованих у різних регіонах країни. За даними ЦРУ, усі кабінети побудовані за однаковим планом і обладнані до найдрібніших деталей.

Навіть розташування підставки для олівців із двоголовим орлом на лакованому столі і десяти досконало загострених олівців у кабінеті ідентичне у всіх трьох приміщеннях. Кабінети не мають вікон, що унеможливлює визначення місця перебування глави Кремля за зовнішніми орієнтирами.

Засоби комунікації та безпека

Російський диктатор уникає використання мобільних телефонів і рідко виходить в інтернет. Він проводить зустрічі через відеозв’язок, використовуючи плоский монітор, який стоїть на спеціальному мобільному стенді на колесах. Комп’ютери в кабінетах залишаються від’єднаними від мережі або строго ізольованими.

Інженери Дирекції президентських комунікацій підтримують спеціальний режим комунікацій, що шифрує дзвінки Путіна.

Саме з цих бункерів Путін керує країною під час війни, віддаючи накази командирам на фронті в Україні та посилюючи обмеження всередині Росії

Приховування місцезнаходження

Чиновники, що з’являються на екрані під час відеозустрічей, часто не знають, з якої з 11 часових зон країни Путін веде дзвінок.

Персонал іноді повідомляє про переїзд президента в інше місто, відправляє порожній кортеж до аеропорту та обманний літак, після чого Путін з’являється на відеоконференції, створюючи ілюзію присутності в іншому місці.

Інженери описували цей режим як "інформаційний кокон".

.