Три ідентичні кабінети і порожні кортежі: WSJ розповідає, як Кремль ховає Путіна
Три абсолютно однакові бункери дозволяють російському диктатору Володимиру Путіну керувати РФ, приховуючи своє місцеперебування від чиновників і спецслужб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Times, яке публікує книгу WSJ.
Путін керує Росією з трьох однакових конференц-залів, розташованих у різних регіонах країни. За даними ЦРУ, усі кабінети побудовані за однаковим планом і обладнані до найдрібніших деталей.
Навіть розташування підставки для олівців із двоголовим орлом на лакованому столі і десяти досконало загострених олівців у кабінеті ідентичне у всіх трьох приміщеннях. Кабінети не мають вікон, що унеможливлює визначення місця перебування глави Кремля за зовнішніми орієнтирами.
Засоби комунікації та безпека
Російський диктатор уникає використання мобільних телефонів і рідко виходить в інтернет. Він проводить зустрічі через відеозв’язок, використовуючи плоский монітор, який стоїть на спеціальному мобільному стенді на колесах. Комп’ютери в кабінетах залишаються від’єднаними від мережі або строго ізольованими.
Інженери Дирекції президентських комунікацій підтримують спеціальний режим комунікацій, що шифрує дзвінки Путіна.
Саме з цих бункерів Путін керує країною під час війни, віддаючи накази командирам на фронті в Україні та посилюючи обмеження всередині Росії
Приховування місцезнаходження
Чиновники, що з’являються на екрані під час відеозустрічей, часто не знають, з якої з 11 часових зон країни Путін веде дзвінок.
Персонал іноді повідомляє про переїзд президента в інше місто, відправляє порожній кортеж до аеропорту та обманний літак, після чого Путін з’являється на відеоконференції, створюючи ілюзію присутності в іншому місці.
Інженери описували цей режим як "інформаційний кокон".
Що відомо про бункери Путіна
Глава Кремля має не один бункер, а відразу кілька. Майже у кожному його особняку та маєтку, що знаходяться у різних частинах Росії, є підземні приміщення. Усі вони були спроектовані та збудовані вже давно.
Раніше ВILD склав 3D-модель укриття Путіна в палаці під Геленджиком Краснодарського краю РФ. На них видно, що під будівлею розташовані укріплені приміщення та тунелі. Зокрема, журналісти припустили, що тунелі можуть витримати влучання бомби та хімічну атаку.
Також РБК-Україна писав, що відомо про резиденцію Путіна та Кабаєвої на Валдаї.
Нагадаємо, у травні 2024 року представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявляв про те, що ГУР знає про місцезнаходження бункерів російського диктатора Володимира Путіна.
Через тиждень після цієї заяви у неофіційній резиденції Путіна, яка знаходиться на Алтаї, виникла пожежа.