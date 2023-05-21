Усі секретні бункери Путіна: де може ховатися російський диктатор

Російський диктатор Володимир Путін має не один бункер, а одразу кілька. Майже в кожному його особняку та маєтку, що знаходяться в різних частинах Росії, є підземні приміщення. Усі вони були спроєктовані та збудовані вже давно. І це не дивно, тому що російський диктатор боїться за свою безпеку.

Де знаходяться секретні бункери Путіна і як вони виглядають – читайте у матеріалі Styler нижче.

Бункери у Москві

За даними журналістських розслідувань, у центрі Москви є ціла мережа бункерів. Вони знаходяться під землею і глибина тунелів становить до 200 метрів.

Дігери випадково потрапили в один з таких тунелів і розповіли про те, що побачили. За це вони були заарештовані, їх засудили до умовних і реальних термінів, а потім вони змушені були покинути Росію.

Фото: Бункери під Москвою

Система підземних бункерів називається "Метро-2" - частина з них знаходиться безпосередньо під Кремлем та головними державними установами у столиці Росії. Але до цієї системи також входять підземні приміщення у Балашихі, Чехові, і навіть у Калузі.

Підземне місто "Раменки-43" - цей бункер схожий за своєю міцністю на той, що знаходиться під Кремлем. Місткість цього бункера – до 10 тисяч осіб. Запасу життєзабезпечення вистачить на кілька місяців.

За іншими даними, у цьому місті зможе проживати близько 30 років майже 50 тисяч осіб. Він з'єднаний з бункером "Метро-2" та аеропортом Внуково.

Бункер у Геленджику

На півдні Росії у Путіна є величезний маєток у Геленджику. Там знаходиться величезний палац, церква, винний льох, власне казино, дендрарій, ковзанка для хокею. Ділянка на скелі з видом на Чорне море надійно прихована від людських очей величезним лісом і закритою від польотів зоною.

Як повідомляє видання The Insider, на території комплексу в Геленджику є також і величезний бункер під землею. Схеми цього сховища розмістила на своєму сайті компанія підрядника ще на початку 2010-х.

Підземний комплекс під палацом Путіна складається із двох окремих тунелів, з'єднаних ліфтом, що спускається на 50 метрів під землю. Тунелі заховані у товстих шарах бетону.

Там є вентиляція, кабелі та достатня кількість прісної води, а також все необхідне, щоб прожити спокійно кілька тижнів. Виходи з бункера знаходяться нижче за комплекс - на голій скелі й спускаються прямо на пляж.

Схеми бункера

За словами фахівців, бункери та тунелі збудовані дуже грамотно - там є своя система подачі чистого повітря, води, опалення. Є захист від пожеж, можливої хімічної небезпеки. І тунелі з'єднані з дорогою, якою можна постачати запаси.

А за даними ранніх розслідувань - бункер знаходиться на мисі Ідокопас у Краснодарському краї. І він виглядає як 16-рівневий підземний комплекс, у якому є абсолютно все – від технічних приміщень до винотеки.

Вихід з бункера в Геленджику

Бункер на Валдаї

На Валдаї є ще одна резиденція Путіна. Там живе гімнастка Аліна Кабаєва і найімовірніше - молодші діти російського диктатора.

Територія резиденції дуже величезна і також обгороджена від сторонніх очей лісами та водою. Майже вся територія цієї резиденції вважається заповідником, зокрема й територія Валдайського національного парку. 2018 року там збудували таємну залізницю, на якій Путін може приїжджати до резиденції на бронепоїзді.

Маєток Путіна на Валдаї

Схем та креслень бункера під резиденцією на Валдаї немає, але є дані, що там будівництво йшло з 2017 по 2019 рік. Враховуючи, що Путін дуже багато часу проводить у цій резиденції й саме там ростуть його молодші діти – секретний бункер там точно є.

Де ще є бункери Путіна

За даними різних джерел і розслідувань, російський диктатор має ще близько десятка бункерів по всій країні.

Наприклад, на Алтаї – у гирлі річки Урсул поблизу кордонів Монголії, Китаю та Казахстану. Там знаходиться один із найсучасніших бункерів - офіційно там розміщений санаторій Газпрому "Алтайський двір".

Невеликий бункер знаходиться між Магнітогорськом та Уфою.

У горі Ямантау на Уралі знаходиться один із найбільших і засекречених бункерів. Над ним є селище Міжгір'я, куди можна потрапити лише за спецперепустками. Бункер знаходиться усередині гірських хребтів.

За деякими даними, цей бункер призначений не тільки для Путіна, а й для вищого керівництва РФ. У ньому є захист від ядерної атаки.

Будівництво бункера в Ямантау

Цей бункер почали зводити ще на початку 90-х років. І відомо, що навесні 2022 року у Міжгір'ї знову почали звозити важку техніку для будівництва.

У 2003 році експерт з ядерної безпеки та офіцер у відставці Брюс Дж. Блер повідомив, що супутники-шпигуни засікли на горі Ямантау будівництво. Командний центр бункера знаходиться усередині гірського кварцу на глибині близько 900 метрів від вершини.

Офіційна резиденція президента РФ – садиба XIX століття у Ново-Огарьово. На тлі решти резиденцій Путіна - цей будинок найменший. Доступ на територію резиденції закрито та охороняється ФСО.

Знаходиться садиба у лісі між Рубльово-Успенським шосе та Москвою річкою. По всьому периметру кам'яні блоки із відеокамерами. Підземне сховище там є точно, але чи виконано воно у стилі бункера - невідомо.

Садиба в Ново-Огарьово

У цій резиденції Путін почав усамітнюватися ще на початку коронавірусної пандемії й багато часу там провів. І, за деякими даними, там є спеціальне максимально захищене приміщення, в тому числі й за допомогою фільтрів біологічного очищення повітря та води.

Після анексії Криму ФСБ у 2014 році захопило територію колишнього спецкомплексу КДБ, який колись був викуплений олігархом Ігорем Коломойським. Там знаходиться величезний палац для Путіна, чимось схожий на будинок у Геленджику. Є власна церква, льодовий стадіон, спортивний комплекс та аквадискотека.

У Сочі є ще один будинок Путіна – літня резиденція Бочаров Ручей. На території – великий басейн, причал для яхт, особиста церква, два вертолітні майданчики та копія президентського кабінету у Ново-Огарьово.

Палац Путіна у Сочі

У Тверській області є державна резиденція президента РФ у селищі Козлове, на території національного парку "Завидово". У резиденції "Русь" є парк розміром 125 тисяч га.

Сам будинок невеликий, поряд є гостьовий будиночок, полігон для полювання, два озера для риболовлі. Цю дачу колись збудували ще для Брежнєва.

Президентська резиденція "Русь" у Козловому

Бункер "Грот" розташований у Свердловській області, під горою Косьвинський Камінь. Спочатку був побудований для даних радіоцентрів та центрів космічного зв'язку.