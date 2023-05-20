Як виглядає бункер Путіна. BILD склав 3D-модель укриття диктатора

Підземний комплекс російського диктатора Володимира Путіна в палаці під Геленджиком складається з двох окремих тунелів завширшки 6 метрів та має кілька виходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD .

На основі матеріалів американського порталу Business Insider, який днями показав креслення бункера Путіна в Геленджику та російської проектної компанії, кореспонденти BILD склали 3D-модель бункера Путіна.

Фото: 3D-модель бункера Путіна (https://t.me/BILD_Russian)

За їх даними, бункер складається з тунелів завширшки 6 метрів із кількома виходами. Там є ліфт, що йде під землю на 50 метрів, а також водопровід, системи вентиляції, пожежогасіння та каналізації.

Загальна житлова площа становить 650 кв. м. Цього достатньо, щоб провести там від кількох днів до кількох тижнів. Креслення бункера датуються початком 2010-х років. Товщина його бетонних стін сягає 38 см. Що свідчить про те, що Путін уже тоді виношував плани війни та "готувався до найгіршого сценарію".

Зауважимо, що словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, Росія активно почала готуватися до війни проти України ще 2007 року.

Що відомо про бункер Путіна

Нагадаємо, нещодавно журналісти опублікували схеми та креслення бункера Путіна у Геленджику Краснодарського краю РФ. На них видно, що під будівлею розташовані укріплені приміщення та тунелі. Зокрема, журналісти припустили, що тунелі можуть витримати влучання бомби та хімічну атаку.

Однак представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що коли почнуться масштабні процеси на території вже самої РФ, Путіну не вдасться заховатись навіть в мережі його бункерів.

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