Три идентичных кабинета и пустые кортежи: WSJ рассказывает, как Кремль прячет Путина

Три абсолютно одинаковых бункера позволяют российскому диктатору Владимиру Путину управлять РФ, скрывая свое местонахождение от чиновников и спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Times , которое публикует книгу WSJ.

Путин руководит Россией из трех одинаковых конференц-залов, расположенных в разных регионах страны. По данным ЦРУ, все кабинеты построены по одинаковому плану и оборудованы до мельчайших деталей.

Даже расположение подставки для карандашей с двуглавым орлом на лакированном столе и десяти совершенно заостренных карандашей в кабинете идентично во всех трех помещениях. Кабинеты не имеют окон, что делает невозможным определение местонахождения главы Кремля по внешним ориентирам.

Средства коммуникации и безопасность

Российский диктатор избегает использования мобильных телефонов и редко выходит в интернет. Он проводит встречи через видеосвязь, используя плоский монитор, который стоит на специальном мобильном стенде на колесах. Компьютеры в кабинетах остаются отключенными от сети или строго изолированными.

Инженеры Дирекции президентских коммуникаций поддерживают специальный режим коммуникаций, шифрующий звонки Путина.

Именно из этих бункеров Путин управляет страной во время войны, отдавая приказы командирам на фронте в Украине и усиливая ограничения внутри России

Сокрытие местонахождения

Чиновники, появляющиеся на экране во время видеовстреч, часто не знают, из какой из 11 часовых зон страны Путин ведет звонок.

Персонал иногда сообщает о переезде президента в другой город, отправляет пустой кортеж в аэропорт и обманный самолет, после чего Путин появляется на видеоконференции, создавая иллюзию присутствия в другом месте.

Инженеры описывали этот режим как "информационный кокон".