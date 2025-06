Україна поступилась Канаді на старті турніру в Торонто: "синьо-жовті" ледь врятувалися від розгрому

Міжнародний турнір Canadian Shield

Канада – Україна – 4:2

Голи: Дж. Девід, 4, 24, П. Девід, 31, Бьюкенен, 82 - Забарний, 89, Зінченко, 90+2 (пенальті)

Символи перед стартом

Матч, окрім суто спортивного значення мав багато інших, з огляду не те, скільки етнічних українців проживає в Канаді та стосунки двох держав взагалі. І тема нагадування світу про війну – була однією з провідних.

"Синьо-жовті" перед стартом матчу зробили фото з військовим одностроєм та футболкою луцької "Волині". Таким чином команда нагадала про екс-гравця волинян та збірної України Романа Максимюка, який доєднався до ЗСУ, а у березні 2025 року під час виконання бойового завдання зник безвісти.

Збірна нагадала світу про Романа Максимюка (фото: УАФ)

Важливий меседж несе й пов'язка капітана збірної України, з якою з'явився на полі Микола Матвієнко. На ній – шеврони бойових бригад ЗСУ та основних сил сектора безпеки й оборони, які щодня тримають стрій на передовій.

Перший тайм: жахливий початок

Збірна України вийшла на гру в такому складі: Трубін – Тимчик, Бондар, Забарний, Матвієнко – Зінченко, Калюжний, Шапаренко – Циганков, Судаков, Яремчук.

З перших хвилин гра в нашої команди не задалася. Вже на 4-й "синьо-жовті" пропустили. Бьюкенен на правому фланзі обіграв Матвієнка, далі пройшов Калюжного і навісив на голову Джонатану Девіду. Перший удар канадця парирував Трубін, але другим нападник французького "Лілля" відкрив рахунок.

Україна побігла вперед і створила небезпеку біля воріт господарів. Забарний віддав дальню передачу на Зінченка. Той міг виходити віч-на-віч з голкіпером, але вирішив пробити без зближення. Кіпер Канади був на місці.

На 24-й хвилині господарі забили вдруге. Знову спрацювала зв'язка Бьюкенен – Джонатан Девід. Півзахисник "Вільярреала" навісив на лінію воротарського, звідки форвард головою підрізав м'яч у дальній кут.

А через сім хвилин канадці довели перевагу до розгромної. Знову відзначився Девід, але вже інший – Проміс з бельгійського "Юніона". Він скористався грубою помилкою Бондара, вийшов сам на сам з Трубіним і не залишив голкіперу шансів. Перший тайм так і завершися з рахунком – 3:0 на користь Канади.

Другий тайм: Україна рятується від розгрому

Після перерви гра вже пішла спокійніше. Канадці досягли свого і надзусиль для збільшення переваги не робили. Українці більше володіли м'ячем, але до гостроти біля воріт суперника це не призвело.

На 58-й хвилині у складі українців сталася перша заміна: замість Шапаренка на поле вийшов Піхальонок.

А на 66-й Сергій Ребров провів одразу чотири заміни. Замість Яремчука, Трубіна, Матвієнка та Циганкова з'явилися Михайленко, Різник, Гуцуляк і Зубков.

Під завісу матчу господарі знову активізувались. Спочатку Джонатан Девід ледь не оформив хет-трик, але пробив вище з лінії воротарського. А потім Нелсон влучив у стійку.

Зрештою четвертий гол таки опинився у воротах "синьо-жовтих". Після розіграшу штрафного канадці виграли верховий м'яч, після чого чого Бьюкенен сильно пробив повз Різника.

І лише на останніх хвилинах українцям вдалося дещо підслолодити загальне розчарування від гри. Спочатку гол записав на свій рахунок Забарний. А вже в компенсований час Зінченко реалізував пенальті.

Другий матч на турнірі збірна України проведе у вівторок, 10 червня, проти команди Нової Зеландії.