Украина уступила Канаде на старте турнира в Торонто: "сине-желтые" едва спаслись от разгрома

Международный турнир Canadian Shield

Канада - Украина - 4:2

Голы: Дж. Дэвид, 4, 24, П. Дэвид, 31, Бьюкенен, 82 - Забарный, 89, Зинченко, 90+2 (пенальти)

Матч, кроме чисто спортивного значения имел много других, учитывая сколько этнических украинцев проживает в Канаде и отношения двух государств вообще. И тема напоминания миру о войне - была одной из ведущих.

"Сине-желтые" перед стартом матча сделали фото с военной униформой и футболкой луцкой "Волыни". Таким образом команда напомнила об экс-игроке волынян и сборной Украины Романе Максимюке, который присоединился к ВСУ, а в марте 2025 года во время выполнения боевого задания пропал без вести.

Сборная напомнила миру о Романе Максимюке (фото: УАФ)

Важный месседж несет и повязка капитана сборной Украины, с которой появился на поле Николай Матвиенко. На ней - шевроны боевых бригад ВСУ и основных сил сектора безопасности и обороны, которые ежедневно держат строй на передовой.

Сборная Украины вышла на игру в таком составе: Трубин - Тымчик, Бондарь, Забарный, Матвиенко - Зинченко, Калюжный, Шапаренко - Цыганков, Судаков, Яремчук.

С первых минут игра у нашей команды не задалась. Уже на 4-й "сине-желтые" пропустили. Бьюкенен на правом фланге обыграл Матвиенко, далее прошел Калюжного и навесил на голову Джонатану Дэвиду. Первый удар канадца парировал Трубин, но вторым нападающий французского "Лилля" открыл счет.

Украина побежала вперед и создала опасность у ворот хозяев. Забарный отдал дальнюю передачу на Зинченко. Тот мог выходить один на один с голкипером, но решил пробить без сближения. Кипер Канады был на месте.

На 24-й минуте хозяева забили во второй раз. Снова сработала связка Бьюкенен - Джонатан Дэвид. Полузащитник "Вильярреала" навесил на линию вратарской, откуда форвард головой подрезал мяч в дальний угол.

А через семь минут канадцы довели преимущество до разгромного. Снова отличился Дэвид, но уже другой - Промис из бельгийского "Юниона". Он воспользовался грубой ошибкой Бондаря, вышел один на один с Трубиным и не оставил голкиперу шансов. Первый тайм так и завершися со счетом - 3:0 в пользу Канады.

После перерыва игра уже пошла спокойнее. Канадцы достигли своего и сверхусилий для увеличения преимущества не делали. Украинцы больше владели мячом, но к остроте у ворот соперника это не привело.

На 58-й минуте в составе украинцев произошла первая замена: вместо Шапаренко на поле вышел Пихаленок.

А на 66-й Сергей Ребров провел сразу четыре замены. Вместо Яремчука, Трубина, Матвиенко и Цыганкова появились Михайленко, Ризнык, Гуцуляк и Зубков.

Под занавес матча хозяева вновь активизировались. Сначала Джонатан Дэвид едва не оформил хет-трик, но пробил выше с линии вратарской. А затем Нелсон попал в штангу.

В конце концов четвертый гол таки оказался в воротах "сине-желтых". После розыгрыша штрафного канадцы выиграли верховой мяч, после чего Бьюкенен сильно пробил мимо Ризныка.

