Офіційно. "Челсі" відібрав у Мудрика важливий символ: у збірній України через подібне був скандал

Лондонський "Челсі" офіційно оголосив, що з нового сезону під 10-м номером в команді виступатиме півзахисник Коул Палмер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Мудрик проти Палмера

Раніше цей номер належав українському вінгеру Михайлу Мудрику, який тимчасово відсторонений від футболу через допінг-скандал.

Мудрик отримав 10-й номер перед сезоном-2023/24, замінивши свій попередній 15-й. Однак у грудні 2024 року він був тимчасово відсторонений після позитивного тесту на заборонену речовину мельдоній. Українець заперечує навмисне вживання допінгу. Наразі він очікує на результати повторного аналізу.

Попри відсторонення, Мудрик був присутній на святкуванні перемоги "Челсі" в фіналі Ліги конференцій УЄФА, де команда здолала іспанський "Бетіс" з рахунком 4:1. Хоча він не грав у фіналі, його внесок у попередніх раундах (3 голи та 4 асисти в 5 матчах) робить його претендентом на медаль згідно з правилами УЄФА.

Щодо Палмера, то в сезоні-2024/25 він провів 46 матчів, забив 15 голів та віддав 12 гольових передач. Його продуктивність стала ключовою для "Челсі", що, ймовірно, вплинуло на рішення клубу передати йому символічний 10-й номер.

Футболкка з 10-м номером тепер у Палмера (фото: chelseafc.com)

Що означає "десятка" для Мудрика

Десятий номер – особливий у футболі. Це не просто цифра на спині, а своєрідний символ лідера і натхненника команди.

В історію футболу ввійшли чимало легендарних "десяток": Пеле, Марадона, Мессі, Зідан, Платіні та інші.

Для Мудрика грати під 10-м номером завжди було надзвичайно важливо. Варто згадати хоча б конфлікт у збірній України, коли вінгер "Челсі" не поділив "десятку" с київським динамівцем Миколою Шапаренком та закотив скандал.

Розв'язав проблему тоді ветеран та беззаперечний лідер "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко, який сказав, що 10-й номер буде в Шапаренка. Тому що він старший і в збірній грає довше, ніж Мудрик. У підсумку гравець "Челсі" взяв собі 20-й номер, але був дуже незадоволений.

Зазначимо також, що "десятка" фігурує в назвах акаунтів Михайла в соцмережах. Зокрема, в Instagram він значиться як – mmudryk10.