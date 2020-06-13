Три больницы без электричества: в Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В результате оборвались 14 линий электротранспорта и упали 57 деревьев

В городе Днепр за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, из-за чего три больницы остались без электричества. В городе также частично была парализована работа транспорта.

Об этом в Facebook сообщил заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко.

"Пятьдесят семь упавших деревьев. В результате этого 14 обрывов линий электротранспорта и ещё 12 линий электроснабжения горсовета. Три больницы без электроснабжения. За 15 минут в городе выпала полуторамесячная норма осадков", - написал Лысенко.

Опубліковано Mykhailo Lysenko Пʼятниця, 12 червня 2020 р.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, повреждено 18 транспортных средств в результате происшествия.

"Сообщений о погибших, пострадавших и подтоплении домов, приусадебных участков не поступало", - отметили в ведомстве.

Аварийные бригады сейчас проводят работы по восстановлению электропитания.

РБК-Украина писало, что в Украине из-за непогоды обесточены населенные пункты в 7 областях.

Также сообщалось, что на западе Украины возможно затопление из-за выхода воды из рек на заводь.

Напомним, сегодня все регионы страны накроет дождями и грозами, однако большинство областей будут страдать от жары.

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Автор: Максим Зайченко