ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине из-за непогоды обесточены населенные пункты в 7 областях

Новости » Происшествия     13.06.2020 - 10:10
В Украине из-за непогоды обесточены населенные пункты в 7 областях
Фото: восстановление электроснабжения (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Отсутствие электричества наблюдается в 80 населенных пунктах

По состоянию на субботу, 13 июня, в Украине обесточены 80 населенных пунктов в результате осложнения погодных условий. Бригады уже начали работу по восстановлению электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"12 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Черновицкая - 28 Черкасская - 14, Кировоградская - 12, Львовская - 11 Закарпатская - 8 и Донецкая – 7", - гооврится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

Отметим, двумя днями ранее в Украине 241 населенный пункт был обесточен в результате дождей и сильных порывов ветра.

Также РБК-Украина писало, что на западе Украины возможно затопление из-за выхода воды из рек на заводь.

Напомним, сегодня все регионы страны накроет дождями и грозами, однако большинство областей будут страдать от жары.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины электричествоПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь