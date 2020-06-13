В Украине из-за непогоды обесточены населенные пункты в 7 областях

Фото: восстановление электроснабжения (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Отсутствие электричества наблюдается в 80 населенных пунктах

По состоянию на субботу, 13 июня, в Украине обесточены 80 населенных пунктов в результате осложнения погодных условий. Бригады уже начали работу по восстановлению электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"12 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Черновицкая - 28 Черкасская - 14, Кировоградская - 12, Львовская - 11 Закарпатская - 8 и Донецкая – 7", - гооврится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

Отметим, двумя днями ранее в Украине 241 населенный пункт был обесточен в результате дождей и сильных порывов ветра.

Также РБК-Украина писало, что на западе Украины возможно затопление из-за выхода воды из рек на заводь.

Напомним, сегодня все регионы страны накроет дождями и грозами, однако большинство областей будут страдать от жары.

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Автор: Максим Зайченко