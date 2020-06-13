На западе Украины возможно затопление из-за выхода рек из берегов

Фото: в реках продолжает подниматься уровень воды (if.dsns.gov.ua)

На отдельных участках вода в реках может подняться на 2 метра

В трех западных областях возможно затопление из-за выхода воды из рек из берегов. Синоптики предупреждают, что есть вероятность начального затопления сельскохозяйственных угодий, объектов инфраструктуры возле рек.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на отдельных участках вода в реках может подняться на 2 метра

"По данным Укргидрометцентра, в течение 14 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м, местами возможен выход воды на заводь и начальное затопление с/х угодий, объектов инфраструктуры возле рек, формирование значительного местного и склонного стока; в горах вероятно образование локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.

Кроме того, 13-15 июня на реке Стоход в Волынской области при дальнейшем повышении уровня воды с суточной интенсивностью 1-5 см возможно частичное затопление сельхозугодий.

Напомним, сегодня все регионы страны накроет дождями и грозами, однако большинство областей будут страдать от жары.

Также РБК-Украина сообщало, что в Закарпатской области смыло мосты и затопило село.

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Автор: Максим Зайченко