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Три лікарні без електрики: у Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів

Новини » Надзвичайні події     13.06.2020 - 13:15
Три лікарні без електрики: у Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

В результаті обірвалися 14 ліній електротранспорту і впали 57 дерев

У місті Дніпро за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів, через що три лікарні залишилися без електрики. У місті також частково була паралізована робота транспорту.

Про це на Facebook повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"П'ятдесят сім повалених дерев. В результаті цього 14 обривів ліній електротранспорту і ще 12 ліній електропостачання міськради. Три лікарні без електропостачання. За 15 хвилин в місті випала півторамісячна норма опадів", - написав Лисенко.

Опубліковано Mykhailo Lysenko П'ятниця, 12 червня 2020 р.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, пошкоджено 18 транспортних засобів в результаті події.

"Повідомлень про загиблих, постраждалих і підтоплення будинків, присадибних ділянок не надходило", - зазначили у відомстві.

Аварійні бригади зараз проводять роботи з відновлення електроживлення.

РБК-Україна писало, що в Україні через негоду знеструмлено населені пункти у 7 областях.

Також повідомлялося, що на заході України можливе затоплення через вихід води з річок на заплаву.

Нагадаємо, сьогодні всі регіони країни накриє дощами та грозами, однак більшість областей будуть страждати від спеки.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ФК Дніпроосадки
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