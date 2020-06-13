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Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     13.06.2020 - 08:00
Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня
Фото: дожди в Украине (РБК-Украина)

Во всех областях ожидается жара от +25 до +35 градусов тепла

Сегодня, 13 июня, погода в Украине ухудшится. Во всех областях ожидаются дожди с грозами и жара от +25 до +35 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, все регионы страны накроет дождями и грозами. Однако большинство областей будет страдать от жары.

В западных областях температура днем составит от +26 до +29 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +15 +19 градусов.

В северных областях днем температура воздуха ожидается +30 +32 градуса тепла, а ночью +17 +20 градусов.

В центральных и восточных областях температура воздуха днем будет в пределах +28 +35 градусов. Ночью ожидается от +17 до +21 градуса тепла.

В южных областях сегодня днем температура воздуха составит + 25 +30 градусов, а ночью +15 +19 градусов.

Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 13 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня передают дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +29 +33, а ночью +17 +20 градусов тепла.

Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киевской области на 13 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, в Украине на выходные ожидается гроза и дожди, а также высокая температура воздуха.

Кроме того, ранее РБК-Украина сообщало, что в Закарпатской области смыло мосты и затопило село.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ГидрометцентрКиевУкраинадождиобластиПогода
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