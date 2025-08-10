Третю світову зупинить лише найпотужніша в Європі армія України, - сенатор Грем

Продовження постачання зброї Україні - це єдина надія уникнути Третьої світової війни. Зупинити агресію Російської Федерації можливо лише підтримкою України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенатора-республіканця США Ліндсі Грема.
Американський сенатор Грем заявив, що українська армія на сьогодні є найпотужнішою в Європі. За його словами, саме вона утримує Росію в страху і є ключовим фактором стримування подальшої агресії.
Грем підкреслив, що продовження постачання зброї Україні - це єдина можливість запобігти розгортанню Третьої світової війни.
Він також закликав міжнародних партнерів активніше підтримувати українські Збройні сили, адже від цього залежить безпека всього континенту.
"Третю світову зупинить лише продовження постачання зброї Україні, щоб Росію тримала в страху найпотужніша армія Європи на сьогодні - Україна", - заявив сенатор Грем.
Зауважимо, що ще минулого місяця сенатор Грем повідомляв, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, вплине на те, щоб Україна отримала рекордний потік американської зброї.
Варто зауважити, що ще 2 липня CBS News повідомило, що Трамп розглядає можливість виділити нове фінансування для України.
Пізніше державний секретар США Марко Рубіо роз'яснив слова Трампа, сказавши, що президент США закликає союзників по НАТО передати необхідну зброю Україні зі своїх запасів, а потім придбати заміну у Сполучених Штатів.