Третю світову зупинить лише найпотужніша в Європі армія України, - сенатор Грем

Американський сенатор Грем заявив, що українська армія на сьогодні є найпотужнішою в Європі. За його словами, саме вона утримує Росію в страху і є ключовим фактором стримування подальшої агресії.

Грем підкреслив, що продовження постачання зброї Україні - це єдина можливість запобігти розгортанню Третьої світової війни.

Він також закликав міжнародних партнерів активніше підтримувати українські Збройні сили, адже від цього залежить безпека всього континенту.

"Третю світову зупинить лише продовження постачання зброї Україні, щоб Росію тримала в страху найпотужніша армія Європи на сьогодні - Україна", - заявив сенатор Грем.