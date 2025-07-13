Трамп уперше може виділити нове фінансування для України, - CBS

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виділити нове фінансування для України. Причому це вперше з моменту, коли він вступив на посаду в січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CBS News .

За словами джерел, нове фінансування може бути спрямоване на те, щоб надіслати сигнал Росії, яка останніми днями обстрілювала Україну дронамі і ракетами.

Раніше цього тижня Трамп натякнув, що планує відправити Україні більше оборонної зброї. Хоча всього за кілька днів до цього його адміністрація призупинила деякі поставки зброї.

Один із чиновників Білого дому назвав цей крок частиною ширшого глобального огляду поставок зброї. При цьому джерело можливого нового фінансування для України неясне.

Водночас чиновники США повідомили, що у Трампа в розпорядженні є 3,85 млрд доларів, які залишилися від попередньої адміністрації і які можуть бути використані для відправки американської військової техніки в Україну.

Також колишні чиновники розповіли, що у президента США є можливість конфіскувати близько 5 млрд доларів із заморожених російський активів.

При цьому CBS зазначає, що ні сам Трамп, ні колишній президент США Джо Байден цим правом не скористалися.