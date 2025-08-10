Третью мировую остановит только самая мощная в Европе армия Украины, - сенатор Грэм

Продолжение поставок оружия Украине - это единственная надежда избежать Третьей мировой войны. Остановить агрессию Российской Федерации возможно только поддержкой Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора-республиканца США Линдси Грэма.
Американский сенатор Грэм заявил, что украинская армия на сегодня является самой мощной в Европе. По его словам, именно она удерживает Россию в страхе и является ключевым фактором сдерживания дальнейшей агрессии.
Грэм подчеркнул, что продолжение поставок оружия Украине - это единственная возможность предотвратить развертывание Третьей мировой войны.
Он также призвал международных партнеров активнее поддерживать украинские Вооруженные силы, ведь от этого зависит безопасность всего континента.
"Третью мировую остановит только продолжение поставок оружия Украине, чтобы Россию держала в страхе самая мощная армия Европы на сегодня - Украина", - заявил сенатор Грэм.
Заметим, что еще в прошлом месяце сенатор Грэм сообщал, что президент США Дональд Трамп, вероятно, повлияет на то, чтобы Украина получила рекордный поток американского оружия.
Стоит заметить, что еще 2 июля CBS News сообщило, что Трамп рассматривает возможность выделить новое финансирование для Украины.
Позже государственный секретарь США Марко Рубио разъяснил слова Трампа, сказав, что президент США призывает союзников по НАТО передать необходимое оружие Украине из своих запасов, а затем приобрести замену у Соединенных Штатов.