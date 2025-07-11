Рубіо пояснив заяву Трампа про постачання зброї Україні за рахунок НАТО
Американький президент Дональд Трамп закликає союзників по НАТО передати необхідну зброю Україні зі своїх запасів, а потім придбати заміну в США.
Як повідомляє РБК-Україна, про це державний секретар США Марко Рубіо розповів журналістам на полях зустрічі країн АСЕАН в Куала-Лумпур (Малайзія).
Коментуючи заяву Трампа, Рубіо зазначив, що не йдеться про якусь нову схему поставок озброєнь Україні, а скоріше про один з варіантів військових поставок, який вже існував. Він передбачає закупівлю європейськими країнами зброї у США, а потім передача її Україні.
"Зрештою, деякі системи, які потрібні Україні, Європа не виробляє. Їх доведеться закуповувати у США. Крім того, я хотів би зазначити, що низка оборонних озброєнь, яких потребує Україна, є у наших союзників по НАТО. А деякі вже зробили замовлення на них", - додав держсекретар США.
За його словами, американська сторона закликає своїх союзників передати необхідні озброєння Україні зі своїх запасів, а потім придбати у США заміну.
Відповідаючи на запитання, чи це стосується вже існуючих системи чи нових, Рубіо зазначив, що "можливо і те, і інше".
"Адже набагато швидше перевезти щось, наприклад, з Німеччини до України, ніж замовити це на заводі і дочекатися доставки. Отже, є кілька різних підходів до цього питання, але головне, що зараз у Європі є існуючі ресурси, які можна передати Україні, а потім європейці зможуть придбати заміну в США. Це один з аспектів, про який, на мою думку, вчора говорив президент", - пояснив Рубіо.
Заява Трампа
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп заявив про новий план підтримки України. Він передбачає передачу американської зброї, але не безкоштовно, як за попередньої адміністрації Джо Байдена.
Йдеться про те, що США продаватимуть зброю союзникам по НАТО, які потім передаватимуть її Україні.
За словами Трампа, зброя постачатиметься спочатку до країн НАТО, а далі вони матимуть право самостійно вирішувати, кому і що передавати.
При цьому НАТО оплачуватиме ці поставки, що дає Вашингтону змогу формально не брати безпосередньої участі у передачі озброєнь Україні.
Експерти вважають, що це дозволяє уникнути прямої відповідальності США, зберігаючи при цьому військову підтримку української армії.
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