Рубіо пояснив заяву Трампа про постачання зброї Україні за рахунок НАТО

Американький президент Дональд Трамп закликає союзників по НАТО передати необхідну зброю Україні зі своїх запасів, а потім придбати заміну в США.

Як повідомляє РБК-Україна , про це державний секретар США Марко Рубіо розповів журналістам на полях зустрічі країн АСЕАН в Куала-Лумпур (Малайзія).

Коментуючи заяву Трампа, Рубіо зазначив, що не йдеться про якусь нову схему поставок озброєнь Україні, а скоріше про один з варіантів військових поставок, який вже існував. Він передбачає закупівлю європейськими країнами зброї у США, а потім передача її Україні.

"Зрештою, деякі системи, які потрібні Україні, Європа не виробляє. Їх доведеться закуповувати у США. Крім того, я хотів би зазначити, що низка оборонних озброєнь, яких потребує Україна, є у наших союзників по НАТО. А деякі вже зробили замовлення на них", - додав держсекретар США.

За його словами, американська сторона закликає своїх союзників передати необхідні озброєння Україні зі своїх запасів, а потім придбати у США заміну.

Відповідаючи на запитання, чи це стосується вже існуючих системи чи нових, Рубіо зазначив, що "можливо і те, і інше".

"Адже набагато швидше перевезти щось, наприклад, з Німеччини до України, ніж замовити це на заводі і дочекатися доставки. Отже, є кілька різних підходів до цього питання, але головне, що зараз у Європі є існуючі ресурси, які можна передати Україні, а потім європейці зможуть придбати заміну в США. Це один з аспектів, про який, на мою думку, вчора говорив президент", - пояснив Рубіо.