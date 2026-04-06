Третя світова може початися раптово: військовий назвав ключовий фактор

Полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем заявив, що подальші дії лідера Китаю Сі Цзіньпіна можуть стати вирішальними для глобальної безпеки і вплинути на ризик початку світової війни.
На тлі загострення ситуації на Близькому Сході та в Європі зберігається загроза розширення конфліктів.
За оцінкою експерта, якщо до цих процесів додасться дестабілізація в Південно-Східній Азії, світ може зіткнутися з масштабною війною глобального рівня.
Інгрем зазначив, що ключовим фактором залишаються дії Сі Цзіньпіна в регіоні, передусім в акваторіях Південнокитайського і Східнокитайського морів, а також навколо Тайваню. За його словами, саме цей вектор може стати визначальним найближчим часом.
Експерт вважає, що китайське керівництво прагнутиме використати поточну ситуацію, щоб посилити свої позиції та обійти США в економічному плані, враховуючи фінансове навантаження Вашингтона через війну проти Ірану.
При цьому Пекін, імовірно, продовжить нарощувати вплив у регіоні переважно дипломатичними методами.
Водночас Інгрем допускає, що Китай може реалізувати загрозу силового захоплення Тайваню. Він наголосив, що таке рішення може бути ухвалено в момент, коли США виявляться ослабленими політично, економічно і військово, що обмежить їхні можливості реагування.
На думку експерта, у китайського лідера може з'явитися тимчасове вікно для таких дій, і за розвитком ситуації необхідно уважно стежити.
У разі військового вторгнення це призведе до масштабної ескалації і фактично стане початком світової війни.
