Третья мировая может начаться внезапно: военный назвал ключевой фактор

Риск глобального конфликта

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и в Европе сохраняется угроза расширения конфликтов.

По оценке эксперта, если к этим процессам добавится дестабилизация в Юго-Восточной Азии, мир может столкнуться с масштабной войной глобального уровня.

Роль Китая и Тайваня

Ингрэм отметил, что ключевым фактором остаются действия Си Цзиньпина в регионе, прежде всего в акваториях Южнокитайского и Восточнокитайского морей, а также вокруг Тайваня. По его словам, именно этот вектор может стать определяющим в ближайшее время.

Экономические и военные расчеты

Эксперт считает, что китайское руководство будет стремиться использовать текущую ситуацию, чтобы усилить свои позиции и обойти США в экономическом плане, учитывая финансовую нагрузку Вашингтона из-за войны против Ирана.

При этом Пекин, вероятно, продолжит наращивать влияние в регионе преимущественно дипломатическими методами.

Возможный силовой сценарий

В то же время Ингрэм допускает, что Китай может реализовать угрозу силового захвата Тайваня. Он подчеркнул, что подобное решение может быть принято в момент, когда США окажутся ослаблены политически, экономически и военно, что ограничит их возможности реагирования.

Опасное окно возможностей

По мнению эксперта, у китайского лидера может появиться временное окно для таких действий, и за развитием ситуации необходимо внимательно следить.

В случае военного вторжения это приведет к масштабной эскалации и фактически станет началом мировой войны.