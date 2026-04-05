На війні ліквідували ексгенерала СБУ Ляпкіна, який зрадив Україну і працював на ФСБ

На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ Володимир Ляпкін, який після Майдану перейшов на бік Росії та брав участь у репресіях на окупованій Херсонщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал " Медіазони ".

Обставини загибелі та служба в окупантів

За інформацією видання, колишній генерал-майор СБУ Володимир Ляпкін загинув 17 березня 2026 року. Відомо, що останнім часом він воював у складі добровольчого загону "Барс-33" (батальйон імені Василя Маргелова) під позивним "Батий".

Разом із ним було ліквідовано полковника Едуарда Малова, колишнього співробітника МНС із Підмосков'я.

За наявною інформацією, Ляпкін обіймав посаду заступника голови так званої "Державної служби безпеки Херсонської області", яку створили окупанти. Цю структуру очолював інший втікач - ексголова СБУ Олександр Якименко.

Фото: Едуард Малов (на передньому плані) та Володимир Ляпкін (zona.media)

Діяльність проти України та підозра

Володимир Ляпкін отримав звання генерал-майора у 2013 році, очолюючи департамент оперативного документування СБУ.

За свідченнями соратників, він брав особисту участь у спробах розгону протестів на Майдані, а після перемоги Революції Гідності втік до анексованого Криму.

У 2025 році Служба безпеки України офіційно повідомила Ляпкіну про підозру у колабораційній діяльності.

Слідство встановило, що на посаді в окупаційній спецслужбі він організовував "фільтраційні заходи" та керував репресіями проти мирного населення в окупованій частині Херсонської області.