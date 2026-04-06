Третя світова може початися раптово: військовий назвав ключовий фактор

Полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем заявив, що подальші дії лідера Китаю Сі Цзіньпіна можуть стати вирішальними для глобальної безпеки і вплинути на ризик початку світової війни.

Ризик глобального конфлікту

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході та в Європі зберігається загроза розширення конфліктів.

За оцінкою експерта, якщо до цих процесів додасться дестабілізація в Південно-Східній Азії, світ може зіткнутися з масштабною війною глобального рівня.

Роль Китаю і Тайваню

Інгрем зазначив, що ключовим фактором залишаються дії Сі Цзіньпіна в регіоні, передусім в акваторіях Південнокитайського і Східнокитайського морів, а також навколо Тайваню. За його словами, саме цей вектор може стати визначальним найближчим часом.

Економічні та військові розрахунки

Експерт вважає, що китайське керівництво прагнутиме використати поточну ситуацію, щоб посилити свої позиції та обійти США в економічному плані, враховуючи фінансове навантаження Вашингтона через війну проти Ірану.

При цьому Пекін, імовірно, продовжить нарощувати вплив у регіоні переважно дипломатичними методами.

Можливий силовий сценарій

Водночас Інгрем допускає, що Китай може реалізувати загрозу силового захоплення Тайваню. Він наголосив, що таке рішення може бути ухвалено в момент, коли США виявляться ослабленими політично, економічно і військово, що обмежить їхні можливості реагування.

Небезпечне вікно можливостей

На думку експерта, у китайського лідера може з'явитися тимчасове вікно для таких дій, і за розвитком ситуації необхідно уважно стежити.

У разі військового вторгнення це призведе до масштабної ескалації і фактично стане початком світової війни.