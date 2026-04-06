Третья мировая может начаться внезапно: военный назвал ключевой фактор
Полковник армии Великобритании в отставке Филипп Ингрэм заявил, что дальнейшие действия лидера Китая Си Цзиньпина могут стать решающими для глобальной безопасности и повлиять на риск начала мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "24 Канала".
Риск глобального конфликта
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и в Европе сохраняется угроза расширения конфликтов.
По оценке эксперта, если к этим процессам добавится дестабилизация в Юго-Восточной Азии, мир может столкнуться с масштабной войной глобального уровня.
Роль Китая и Тайваня
Ингрэм отметил, что ключевым фактором остаются действия Си Цзиньпина в регионе, прежде всего в акваториях Южнокитайского и Восточнокитайского морей, а также вокруг Тайваня. По его словам, именно этот вектор может стать определяющим в ближайшее время.
Экономические и военные расчеты
Эксперт считает, что китайское руководство будет стремиться использовать текущую ситуацию, чтобы усилить свои позиции и обойти США в экономическом плане, учитывая финансовую нагрузку Вашингтона из-за войны против Ирана.
При этом Пекин, вероятно, продолжит наращивать влияние в регионе преимущественно дипломатическими методами.
Возможный силовой сценарий
В то же время Ингрэм допускает, что Китай может реализовать угрозу силового захвата Тайваня. Он подчеркнул, что подобное решение может быть принято в момент, когда США окажутся ослаблены политически, экономически и военно, что ограничит их возможности реагирования.
Опасное окно возможностей
По мнению эксперта, у китайского лидера может появиться временное окно для таких действий, и за развитием ситуации необходимо внимательно следить.
В случае военного вторжения это приведет к масштабной эскалации и фактически станет началом мировой войны.
