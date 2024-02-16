Третя штурмова бригада про Авдіївку: місцями на шістьох бійців ЗСУ приходиться 100 окупантів

Військові третьої окремої штурмової бригади зазначили, що якщо окупанти не рахуються з втратами збоку своїх військових то й українська сторона з російськими втратами не рахуватиметься.

"Насправді складно точно порахувати, в якій кількості росіяни тут гинуть. Тільки за один накат на одну позицію вчора ми "забаранили" приблизно 80 військових РФ", - повідомили військові.

Загалом українським військовим вже вдалось знищити понад 4 тисячі російських окупантів.

Третя штурмова бригада зауважила, що таких втрат, як в боях за Авдіївку, російські військові, скоріш за все, ще не мали.

Військові зазначили, що наразі РФ перекинула мінімум 6 бригад російської армії. Крім цього також відомо про перекидання однієї бригади "ДНР", спецпідрозділи ГРУ і підрозділи ССО.

"І щоб ви розуміли розподілення сил: є деякі позиції, де тримають оборону 6 українських воїнів, а штурмують - близько 100 окупантів", - повідомили в третій штурмовій бригаді.

Ситуація в Авдіївці

Окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. Наразі відомо, що загарбникам вдалося зайти в місто. Ситуація на цьому напрямку наближається до критичної.

Вчора Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

У Третій штурмовій розповіли, що на одній з ділянок бійці перебувають на 360 градусів в оточенні ворога, але "кільце" вдається розкрити. Також захисники повідомили, що окупанти застосовують фосфорні снаряди, на коксохімі спалахнули цистерни з мазутом.

Сьогодні стало відомо, що українські війська вирішили відійти з укріпрайону "Зеніт" в Авдіївці.

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