Третья штурмовая бригада об Авдеевке: местами на шестерых бойцов ВСУ приходится 100 оккупантов

Военные третьей отдельной штурмовой бригады отметили, что если оккупанты не считаются с потерями со стороны своих военных то и украинская сторона с российскими потерями не будет считаться.

"На самом деле сложно точно посчитать, в каком количестве россияне здесь погибают. Только за один накат на одну позицию вчера мы "забаранили" примерно 80 военных РФ", - сообщили военные.

В целом украинским военным уже удалось уничтожить более 4 тысяч российских оккупантов.

Третья штурмовая бригада отметила, что таких потерь, как в боях за Авдеевку, российские военные, скорее всего, еще не имели.

Военные отметили, что сейчас РФ перебросила минимум 6 бригад российской армии. Кроме этого также известно о переброске одной бригады "ДНР", спецподразделения ГРУ и подразделения ССО.

"И чтобы вы понимали распределение сил: есть некоторые позиции, где держат оборону 6 украинских воинов, а штурмуют - около 100 оккупантов", - сообщили в третьей штурмовой бригаде.

Ситуация в Авдеевке

Оккупационные войска пытаются "взять" Авдеевку с осени 2023 года. Известно, что захватчикам удалось зайти в город. Ситуация в этом направлении приближается к критической.

Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

В Третьей штурмовой рассказали, что на одном из участков бойцы находятся на 360 градусов в окружении врага, но "кольцо" удается раскрыть. Также защитники сообщили, что кафиры применяют фосфорные снаряды, на коксохиме вспыхнули цистерны с мазутом.

Сегодня стало известно, что украинские войска решили отойти из укрепрайона "Зенит" в Авдеевке.

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