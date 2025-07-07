"Третя партія? Безглуздя!": Трамп висміяв політичні амбіції Маска

Так, президент США Дональд Трамп різко розкритикував ідею Ілона Маска про створення третьої політичної партії. На його думку, цей крок виглядає абсолютно безглуздо і не матиме серйозного впливу на американську політику.

"Я вважаю це смішним. Він може бавитися цим, але я справді думаю, що це безглуздя", - заявив Трамп під час одного з інтерв’ю, коментуючи інформацію про політичні плани засновника Tesla та SpaceX.

Схоже, Трамп переконаний, що навіть така амбітна ідея, як створення третьої партії, має мало шансів на успіх.

Партія Маска

5 липня Ілон Маск оголосив про створення власної політичної партії, яку назвав "Американською". Він заявив, що його політична сила стане опозиційною до Республіканської партії Трампа.

Створення партії було відповіддю на ухвалення масштабного законопроєкту "Big Beautiful Bill", який Маск вважає "борговим рабством".

Партія позиціонується як альтернатива двопартійній системі США - на захист майже 80 % центристів, які не почуваються представленими у Демократичній чи Республіканській партіях.