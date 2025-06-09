Кінець великої дружби. Як і чому посварилися Дональд Трамп та Ілон Маск

РБК-Україна розповідає про те, як розвивався конфлікт, що стало його причиною і як Трамп та Ілон Маск можуть нашкодити один одному.

Різкий зліт Ілона Маска став одним із найбільш примітних трендів перших тижнів президентства Трампа. Ексцентричний бізнесмен перетворився мало не на фігуру номер два в Білому домі, коментував і брав участь майже у всіх процесах, які відбуваються. Він очолив новостворений Департамент державної ефективності (DOGE) і почав активно урізати бюджетні витрати, причому будь-якими методами.

Але з часом вплив Маска почав істотно падати, як і його публічна активність. Відносини з Трампом явно охололи ще до того, як наприкінці травня Маск припинив роботу в DOGE. Але бізнесмен і президент попрощалися на підкреслено позитивній ноті - і вже через кілька днів вчепилися один одному в горло в соціальних мережах.

Що стало причиною конфлікту

"Офіційна" причина скандалу - бюджетно-податковий законопроєкт, який активно просуває Трамп. У найближчому майбутньому він збільшить дефіцит держбюджету США ще на трильйони доларів, хоча Трамп ішов на вибори під гаслами скорочення дефіциту. Про що йому, зокрема, і вирішив публічно нагадати Ілон Маск, чиї досягнення в DOGE в разі ухвалення законопроєкту втратять будь-яке значення.

Але за інформацією Axios, діями мільярдера керує більш прагматичний інтерес - у законопроєкті урізають податкові пільги для електромобілів, що безпосередньо б'є по інтересах компанії Tesla, яка належить Маску.

Крім того, як встановили журналісти, злість Маска спричинили й інші причини: те, що йому не дозволили й надалі залишитися працювати як "спеціальному урядовому посланцю", відмовилися використовувати Starlink для контролю за авіаційним рухом у США та призначити адміністратором NASA кандидата, якого Маск лобіює.

Це призвело до того, що риторика Маска до вечора 5 червня різко загострилася - він назвав законопроєкт Трампа "мерзенною гидотою", на що Трамп висловив розчарування поведінкою Маска. Мільярдер заявив, що без його підтримки Трамп програв би вибори і пов'язав Трампа з гучним секс-скандалом у "справі Епштейна". Трамп у відповідь припустив, що компанії Маска можуть залишитися без мільярдних держзамовлень. Публічний обмін звинуваченнями та погрозами тривав і далі.

Згідно з інформацією WP, Трамп у розмові з соратниками 6 червня назвав Маска "завзятим наркоманом". А той, зі свого боку, як повідомляє NBC News, хоче зруйнувати політичне майбутнє Трампа і республіканців. І вже публічно Маск розмірковує про необхідність створити "третю партію" в США, на противагу республіканцям і демократам.

Як Трамп і Маск можуть нашкодити один одному

Судячи з усього, конфлікт між очільником найпотужнішої країни світу і найбагатшою у світі людиною триватиме й надалі. І в них обох є маса інструментів під рукою.

У випадку Маска це, звісно, насамперед гроші - якими він може підтримати суперників Трампа та/або конгресменів-республіканців. Трамп уже публічно заявив, що в такому разі Маск зіткнеться з "дуже серйозними наслідками".

Крім того, у розпорядженні Маска - популярна соцмережа X, яка може стати ще одним інструментом боротьби з Трампом. Також у мільярдера є маса впливових друзів і партнерів у бізнес-колах і велика, хоч і трохи схудла, армія прихильників серед звичайних американців.

Але у Трампа теж є чим похвалитися в цій сутичці. Головним чином, у його руках - багатомільярдні держконтракти для різних компаній Маска, які можна розірвати. Утім, іноді це може бути болісно не лише для бізнесу Маска, а й для США як країни, оскільки низка послуг Маска є де-факто безальтернативними.

Ще один інструмент - держрегулювання в галузях, де працюють компанії Маска, і за бажання держава може дуже сильно ускладнити життя всім із них. Влада може й ініціювати розслідування проти Маска, причому за будь-яким профілем: від вживання наркотиків до роботи в DOGE.

І, безумовно, Трамп як людина-медіа сам має величезний публічний вплив, і всім відомо, як він може методично переслідувати в соцмережах тих людей, які йому не подобаються.

Згідно з останньою інформацією від Politico, хоча у взаємних образах Трампа і Маска настала деяка пауза, майбутнє їхніх стосунків залишається абсолютно невизначеним.