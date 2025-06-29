"Абсурд і руйнація": Маск розніс податковий план Трампа в Сенаті

Американський мільярдер Ілон Маск різко розкритикував податковий план президента США Дональда Трампа. Він зазначив, що ухвалення цього пакету завдасть великої шкоди економіці США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Guardian .

Ілон Маск категорично виступив проти нового проєкту масштабного закону Дональда Трампа про податки та витрати, який зараз обговорюють у Сенаті.

Запропоновані зміни він назвав "абсурдними", "руйнівними" та "повністю божевільними".

За словами мільярдера, ухвалення цього документа "знищить мільйони робочих місць у США та завдасть величезної стратегічної шкоди країні", а також сприятиме розвитку "галузей минулого", при цьому шкодячи перспективним інноваційним напрямкам.

The latest Senate draft bill will destroy millions of jobs in America and cause immense strategic harm to our country!



Utterly insane and destructive. It gives handouts to industries of the past while severely damaging industries of the future. https://t.co/TZ9w1g7zHF — Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2025

Більше того, під час дебатів у Сенаті Маск заявив, що законопроєкт стане "політичним самогубством для Республіканської партії".

Напруга між Маском і Трампом

Це вже не перша критика від Маска: раніше він називав версію законопроєкту, яку ухвалила Палата представників, «огидною ганьбою». Така позиція спричинила відкритий конфлікт між бізнесменом і екс-президентом.

Попри нещодавні спроби Маска пом’якшити стосунки з Трампом, його нові публічні закиди знову ускладнили завдання республіканців, які намагаються провести закон до 4 липня - дати, яку встановив Трамп.