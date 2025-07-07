"Третья партия? Бессмыслица!": Трамп высмеял политические амбиции Маска

Так, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал идею Илона Маска о создании третьей политической партии. По его мнению, этот шаг выглядит абсолютно бессмысленно и не будет иметь серьезного влияния на американскую политику.

"Я считаю это смешным. Он может забавляться этим, но я действительно думаю, что это бессмысленно", - заявил Трамп во время одного из интервью, комментируя информацию о политических планах основателя Tesla и SpaceX.

Похоже, Трамп убежден, что даже такая амбициозная идея, как создание третьей партии, имеет мало шансов на успех.

Партия Маска

5 июля Илон Маск объявил о создании собственной политической партии, которую назвал "Американской". Он заявил, что его политическая сила станет оппозиционной к Республиканской партии Трампа.

Создание партии было ответом на принятие масштабного законопроекта "Big Beautiful Bill", который Маск считает "долговым рабством".

Партия позиционируется как альтернатива двухпартийной системе США - в защиту почти 80 % центристов, которые не чувствуют себя представленными в Демократической или Республиканской партиях.