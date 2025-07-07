"Третья партия? Бессмыслица!": Трамп высмеял политические амбиции Маска

В США может появиться новая политическая сила, которая способна изменить расклад на политической арене. Инициатором данных изменений выступает самый богатый человек мира Илон Маск. Президент США Дональд Трамп уже высказал свое мнение по этому поводу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дональда Трампа.
Так, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал идею Илона Маска о создании третьей политической партии. По его мнению, этот шаг выглядит абсолютно бессмысленно и не будет иметь серьезного влияния на американскую политику.
"Я считаю это смешным. Он может забавляться этим, но я действительно думаю, что это бессмысленно", - заявил Трамп во время одного из интервью, комментируя информацию о политических планах основателя Tesla и SpaceX.
Похоже, Трамп убежден, что даже такая амбициозная идея, как создание третьей партии, имеет мало шансов на успех.
5 июля Илон Маск объявил о создании собственной политической партии, которую назвал "Американской". Он заявил, что его политическая сила станет оппозиционной к Республиканской партии Трампа.
Создание партии было ответом на принятие масштабного законопроекта "Big Beautiful Bill", который Маск считает "долговым рабством".
Партия позиционируется как альтернатива двухпартийной системе США - в защиту почти 80 % центристов, которые не чувствуют себя представленными в Демократической или Республиканской партиях.
Напомним, еще недавно Маск был главным сторонником Трампа. Он танцевал вместе с ним на предвыборных митингах прошлого года, а также потратил 250 миллионов долларов на предвыборную кампанию Трампа.
Вот только Илон Маск категорически выступил против нового масштабного закона Дональда Трампа о налогах и расходах. Принятые нововведения он назвал "абсурдными", "разрушительными" и "полностью безумными".
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Кстати, министр финансов США Скотт Бессент высказался критически относительно планов Илона Маска создать "Американскую партию". По его мнению, вместо того, чтобы идти в политику, миллиардеру стоит сосредоточиться на управлении своими компаниями.
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