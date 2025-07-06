Почали з погроз? У Трампа порекомендували Маску займатися бізнесом, а не політикою
Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що мільярдеру Ілону Маску, який оголосив про створення "Американської партії", варто керувати компаніями, а не лізти у політику. Бессент - креатура президента США Дональда Трампа, який обирався від Республіканської партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство Reuters.
Бессент 6 липня під час виступу на телебаченні припустив, що навряд чи ідея Маска сподобалася раді директорів компаній, які належать мільярдеру - Tesla та SpaceX. Міністр додав, що директори, ймовірно, хотіли б, щоб Маск не втручався у політичні питання.
"Я гадаю, що цим радам директорів не сподобалося це оголошення вчора, і вони заохочуватимуть його зосередитися на своїй діловій діяльності, а не на політичній", - додав він.
Також Бессент припустив, що політичний вплив Маска не може бути значним. Він вважає, що мільярдер має прихильність незначної кількості американців, яким подобався "Департамент ефективності уряду" (DOGE), а не сам Ілон.
"Принципи DOGE були дуже популярними. Але я думаю, якщо подивитися на опитування, то Ілон не був популярним", - додав Бессент.
Тим часом інвестиційна компанія Azoria Partners вже оголосила, що відкладає лістинг біржового фонду Azoria Tesla Convexity, який планували запустити наступного тижня. Це вдарило по планах компанії Маска.
Генеральний директор компанії Джеймс Фішбек опублікував кілька дописів у соцмережах, де критикує Маска та висловлює гарячу підтримку Трампа. Щобільше, Фішбек висунув раді директорів компаній Маска завуальовану вимогу прибрати мільярдера з посади генерального директора.
"Я закликаю Раду директорів негайно зібратися та попросити Ілона прояснити свої політичні амбіції та оцінити, чи сумісні вони з його обов'язками перед Tesla на посаді генерального директора... Ілон не залишив нам іншого вибору", - заявив він.
Двопартійна система в США: які виклики несе Маск
Нагадаємо, що в США вже кілька століть існує двопартійна система. Це означає, що основними політичними силами є тільки дві партії, які керують країною та її політичним життям - Демократична та Республіканська.
В США нараховується понад 40 національних партій, але переважна більшість з них маловідомі. Дуже рідко незалежному кандидату, або кандидату від однієї з таких партій вдається прорватися у Палату представників, або до Сенату. Така ситуація склалася через особливості виборчої системи в США.
В історії Сполучених Штатів було кілька випадків, коли "третя сила" намагалася відібрати владу в демократів та республіканців. На початку XX століття це спробувала зробити Прогресивна партія, яку в підсумку розгромили та поглинули республіканці. Також спробували стати "політичним колуном" соціалісти, але після 1920 року їхня партія розкололася та зникла з горизонту.
Наразі серед 38 національних політичних партій є три, які можуть претендувати на місце "третьої сили" - це Лібертаріанська партія, Конституційна партія та "Партія зелених". Більшість інших партій маловідомі за межами низки штатів, не кажучи вже про "велику політику".
Партія Маска та конфлікт з Трампом
Нагадаємо, що 5 липня Маск оголосив про створення власної політичної партії, яку назвав "Американською". Він заявив, що його політична сила стане опозиційною до Республіканської партії Трампа.
Причиною такого демаршу Ілона, який раніше активно підтримував президента, стало ухвалення так званого "великого прекрасного законопроєкту". Мільярдер назвав цей документ "борговим рабством". Нещодавно обидві палати Конгресу ухвалили законопроєкт після тиску з боку Білого дому, а 4 липня, на день незалежності США, Трамп підписав документ під час публічної церемонії.