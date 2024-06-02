Третій український боксер здобув перепустку на Олімпіаду у Парижі
Український боксер Дмитро Ловчинський здобув перепустку на Олімпійські ігри, які пройдуть цього року в Парижі. Він вже третій боксер української збірної, який відправиться на Олімпіаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Національного олімпійського комітету України в Facebook.
Перепустку Ловчинський здобув на 2-му світовому кваліфікаційному турнірі, який проходить в таїландському Бангкоку. На турнірі розігрують 51 путівку на Олімпіаду в Парижі.
"В 1/4 фіналу вагової категорії 91 кг українцю протистояв грецький спортсмен Стиліанос Руліас. У поєдинку за омріяну ліцензію Ловчинський здобув перемогу одноголосним рішенням суддів", - розповіли в НОК.
Раніше путівки на Олімпіаду здобули Айдер Абдураімов (57 кг) та Олександр Хижняк (80 кг).
Олімпіада-2024 в Парижі
Вже за кілька тижнів у Парижі стартує літня Олімпіада-2024. Це вже треті Олімпійські ігри, які приймає Париж після 1900 та 1924 років.
Особливістю цьогорічної Олімпіади стануть нові види спорту, зокрема брейк-данс, а також повернення скейтбордингу, серфінгу та спортивного скелелазіння. Детальніше про майбутню Олімпіаду - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, Олімпіада-2024 отримала офіційного транслятора в Україні. Українці зможуть спостерігати за змаганнями в Парижі на платформах Суспільного мовника.
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