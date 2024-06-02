ua en ru
Нд, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Третій український боксер здобув перепустку на Олімпіаду у Парижі

Бангкок, Неділя 02 червня 2024 18:44
UA EN RU
Третій український боксер здобув перепустку на Олімпіаду у Парижі Фото: Дмитро Ловчинський (facebook.com/BoxingFederationOfUkraine)
Автор: Дмитро Левицький

Український боксер Дмитро Ловчинський здобув перепустку на Олімпійські ігри, які пройдуть цього року в Парижі. Він вже третій боксер української збірної, який відправиться на Олімпіаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Національного олімпійського комітету України в Facebook.

Перепустку Ловчинський здобув на 2-му світовому кваліфікаційному турнірі, який проходить в таїландському Бангкоку. На турнірі розігрують 51 путівку на Олімпіаду в Парижі.

"В 1/4 фіналу вагової категорії 91 кг українцю протистояв грецький спортсмен Стиліанос Руліас. У поєдинку за омріяну ліцензію Ловчинський здобув перемогу одноголосним рішенням суддів", - розповіли в НОК.

Раніше путівки на Олімпіаду здобули Айдер Абдураімов (57 кг) та Олександр Хижняк (80 кг).

Олімпіада-2024 в Парижі

Вже за кілька тижнів у Парижі стартує літня Олімпіада-2024. Це вже треті Олімпійські ігри, які приймає Париж після 1900 та 1924 років.

Особливістю цьогорічної Олімпіади стануть нові види спорту, зокрема брейк-данс, а також повернення скейтбордингу, серфінгу та спортивного скелелазіння. Детальніше про майбутню Олімпіаду - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, Олімпіада-2024 отримала офіційного транслятора в Україні. Українці зможуть спостерігати за змаганнями в Парижі на платформах Суспільного мовника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024 Бокс
NEWS
Чи треба проходити ВЛК для оформлення броні від мобілізації: пояснення юриста
Чи треба проходити ВЛК для оформлення броні від мобілізації: пояснення юриста
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде