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Третий украинский боксер получил пропуск на Олимпиаду в Париже

Бангкок, Воскресенье 02 июня 2024 18:44
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Третий украинский боксер получил пропуск на Олимпиаду в Париже Фото: Дмитрий Ловчинский (facebook.com/BoxingFederationOfUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский боксер Дмитрий Ловчинский получил пропуск на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже. Он уже третий боксер украинской сборной, который поедет на Олимпиаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

Пропуск Ловчинский получил на 2-м мировом квалификационном турнире, проходящем в таиландском Бангкоке. На турнире разыгрывается 51 путевка на Олимпиаду в Париже.

"В 1/4 финала весовой категории 91 кг украинцу противостоял греческий спортсмен Стилианос Рулиас. В поединке за желаемую лицензию Ловчинский одержал победу единогласным решением судей", - рассказали в НОК.

Ранее путевки на Олимпиаду завоевали Айдер Абдураимов (57 кг) и Александр Хижняк (80 кг).

Олимпиада-2024 в Париже

Уже через несколько недель в Париже стартует летняя Олимпиада-2024. Это уже третьи Олимпийские игры, принимаемые Парижом после 1900 и 1924 годов.

Особенностью Олимпиады этого года станут новые виды спорта, в частности брейк-данс, а также возвращение скейтбординга, серфинга и спортивного скалолазания. Подробнее о предстоящей Олимпиаде - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, Олимпиада-2024 получила официальный транслятор в Украине. Украинцы смогут наблюдать за соревнованиями в Париже на платформах Общественного вещателя.

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