Третій термін для Трампа? Президент США зробив гучну заяву в Техасі

Заява про новий термін

Перед вильотом до Техасу Трамп сказав: "Чи варто нам залишитися ще на один термін? Ну, у нас є на це право, тому що вони обдурили нас у другому турі - якщо подумати, то у нас дійсно є на це право".

Водночас CNN підкреслює, що доказів масштабних фальсифікацій на виборах 2020 року, за підсумками яких переміг Джо Байден, представлено не було.

Виступ у Техасі

Заява прозвучала під час виступу в порту Корпус-Крісті. Президент з'явився в капелюсі з написом "Американська бухта" і вийшов під пісню "Боже, благослови США" Лі Грінвуда.

У своїй промові він підбив підсумки стану справ у країні та розповів історію про знайомого, який відзначив поліпшення сімейного життя завдяки зростанню пенсійного рахунку 401(k) на тлі політики адміністрації Трампа.

Раніше про третій термін

У жовтні минулого року Трамп відкидав наміри балотуватися на третій термін. У листопаді, відповідаючи на запитання про ймовірну кампанію 2028 року, він заявив, що Республіканська партія має "сильну лаву запасних" на відміну від демократів.