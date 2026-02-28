Третій термін для Трампа? Президент США зробив гучну заяву в Техасі

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе вправі претендувати ще на один президентський термін, оскільки, на його думку, на виборах 2020 року його "обдурили".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.
Перед вильотом до Техасу Трамп сказав: "Чи варто нам залишитися ще на один термін? Ну, у нас є на це право, тому що вони обдурили нас у другому турі - якщо подумати, то у нас дійсно є на це право".
Водночас CNN підкреслює, що доказів масштабних фальсифікацій на виборах 2020 року, за підсумками яких переміг Джо Байден, представлено не було.
Заява прозвучала під час виступу в порту Корпус-Крісті. Президент з'явився в капелюсі з написом "Американська бухта" і вийшов під пісню "Боже, благослови США" Лі Грінвуда.
У своїй промові він підбив підсумки стану справ у країні та розповів історію про знайомого, який відзначив поліпшення сімейного життя завдяки зростанню пенсійного рахунку 401(k) на тлі політики адміністрації Трампа.
У жовтні минулого року Трамп відкидав наміри балотуватися на третій термін. У листопаді, відповідаючи на запитання про ймовірну кампанію 2028 року, він заявив, що Республіканська партія має "сильну лаву запасних" на відміну від демократів.
Нагадуємо, що Вашингтон зберігає тиск на Москву і продовжує військову підтримку України, однак у США наголошують, що конфлікт не може бути врегульований винятково силовим шляхом, при цьому терпіння президента Дональд Трамп щодо тривалої війни не є безмежним.
Зазначимо, що Сполучені Штати на даному етапі не ухвалили остаточного рішення щодо можливого військового удару по Ірану, хоча у Вашингтоні висловлюють незадоволення темпами і результатами переговорів щодо ядерної програми.