Третий срок для Трампа? Президент США сделал громкое заявление в Техасе

Фото: Дональд Трамп (flickr.com photos worldeconomicforum)
Автор: Никончук Анастасия

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя вправе претендовать еще на один президентский срок, поскольку, по его мнению, на выборах 2020 года его "обманули".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

Читайте также: Трамп зробив гучну заяву про Україну в перші хвилини звернення до Конгресу

Заявление о новом сроке

Перед вылетом в Техас Трамп сказал: "Стоит ли нам остаться еще на один срок? Ну, у нас есть на это право, потому что они обманули нас во втором туре – если подумать, то у нас действительно есть на это право".

При этом CNN подчеркивает, что доказательств масштабных фальсификаций на выборах 2020 года, по итогам которых победил Джо Байден, представлено не было.

Выступление в Техасе

Заявление прозвучало во время выступления в порту Корпус-Кристи. Президент появился в шляпе с надписью "Американская бухта" и вышел под песню "Боже, благослови США" Ли Гринвуда.

В своей речи он подвел итоги положения дел в стране и рассказал историю о знакомом, который отметил улучшение семейной жизни благодаря росту пенсионного счета 401(k) на фоне политики администрации Трампа.

Ранее о третьем сроке

В октябре прошлого года Трамп исключал намерения баллотироваться на третий срок. В ноябре, отвечая на вопросы о возможной кампании в 2028 году, он заявил, что у Республиканской партии есть "сильная скамейка запасных" в отличие от демократов.

Напоминаем, что Вашингтон сохраняет давление на Москву и продолжает военную поддержку Украины, однако в США подчеркивают, что конфликт не может быть урегулирован исключительно силовым путем, при этом терпение президента Дональд Трамп в отношении затянувшейся войны не является безграничным.

Отметим, что Соединенные Штаты на данном этапе не приняли окончательного решения относительно возможного военного удара по Ирану, хотя в Вашингтоне выражают недовольство темпами и результатами переговоров по ядерной программе.

Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки