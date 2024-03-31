У Третій штурмовій назвали основний напрямок удару противника

"Особливі надзусилля робить наша піхота, штурмовики. Це люди, які не сплять вдень і вночі, під постійними артилерійськими обстрілами та обстрілами КАБів знищують противника. Незважаючи на це, просування противника починаючи від Авдіївки та закінчуючи цими днями, вдалося стабілізувати", - розповів командир.

За його словами, на цьому напрямку противник зосереджує "не одну і не дві бригади", а саме армію, яка складається з декількох дивізій. Тому наразі не можна сказати, що просування зупинено повністю. Противник несе колосальні втрати: починаючи з Авдіївської операції, окупанти втратили понад 10 тисяч особового складу.

"Якщо ми говоримо про просування ворога по територіям, то вони мають певний успіх. Якщо про співвідношення втрат до кількості взятих територій, то це не співвідноситься ні з військовою наукою, ні зі здоровим глуздом", - додав Кухарчук.