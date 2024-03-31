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Росіяни не вивели ракетоносії у Чорне та Азовське моря, - ВМС

Неділя 31 березня 2024 00:20
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Росіяни не вивели ракетоносії у Чорне та Азовське моря, - ВМС Фото: Дмитро Плетенчук, речник ВМС України (facebook.com/Taclbery)
Автор: Ксенія Вертебна

Наразі російських ракетоносіїв у морі немає. Вони перебувають у пунктах базування, ситуація залишається стабільною.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"За той період, який минув з моменту знищення патрульного корабля, фактично виходів в море як таких не відбувалося. Було кілька короткочасних, скоріш за все, показових, коли виводили декілька підводних носіїв, але майже одразу заводили їх назад", - сказав Плентечук.

За його словами, це відбувається через те, що ворог намагається розробити певну тактику протидії Силам оборони України, які періодично в морі знищують російські кораблі.

"Станом на зараз рішення, яке могло б гарантувати якусь безпеку, вони ще не знайшли", - додав речник.

Нагадаємо, раніше речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук розповів, що російська морська логістика обмежена у діях. Він зазначив, що можна спостерігати, як в територіальних водах Туреччини застрягло одне з суден, яке працювало в інтересах оборонної логістики Росії та забезпечувало роботу так званого сирійського експресу, тобто угруповання флоту російського у Сирії.

Крім того, раніше Плетенчук назвав кількість великих десантних кораблів, які залишилися в Чорноморському флоті РФ.

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