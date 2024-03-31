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В Третьей штурмовой назвали основное направление удара противника

Фото: в Третьей штурмовой назвали основное направление удара противника (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Ситуация на Авдеевском направлении остается очень сложной, но контролируемой. Это остается основным направлением удара противника, который сосредотачивает основные усилия и пытается всячески продвигаться вперед.

Об этом сказал командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Особые сверхусилия делает наша пехота, штурмовики. Это люди, которые не спят днем и ночью, под постоянными артиллерийскими обстрелами и обстрелами КАБов уничтожают противника. Несмотря на это, продвижение противника начиная от Авдеевки и заканчивая в эти дни удалось стабилизировать", - рассказывал он. .

По его словам, на этом направлении противник сосредотачивает "не одну и не две бригады", а именно армию, состоящую из нескольких дивизий. Поэтому нельзя сказать, что продвижение остановлено полностью. Противник несет колоссальные потери: начиная с Авдеевской операции, оккупанты потеряли более 10 тысяч личного состава.

"Если мы говорим о продвижении врага по территориям, то они преуспевают. Если о соотношении потерь к количеству взятых территорий, то это не соотносится ни с военной наукой, ни со здравым смыслом", - добавил Кухарчук.

Напомним, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о ситуации в Черном и Азовском морях . Он назвал ситуацию стабильной, ведь российских ракетоносителей пока нет. Они находятся в пунктах базирования, ситуация остается стабильной.

Кроме того, по данным Минобороны Британии, Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат . Это позволяет ему покрывать потери и продолжать войну против Украины. Также в Британии добавляют, что Россия имеет значительное количественное преимущество, в частности, в технике и боеприпасах.

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