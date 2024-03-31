В Третьей штурмовой назвали основное направление удара противника

"Особые сверхусилия делает наша пехота, штурмовики. Это люди, которые не спят днем и ночью, под постоянными артиллерийскими обстрелами и обстрелами КАБов уничтожают противника. Несмотря на это, продвижение противника начиная от Авдеевки и заканчивая в эти дни удалось стабилизировать", - рассказывал он. .

По его словам, на этом направлении противник сосредотачивает "не одну и не две бригады", а именно армию, состоящую из нескольких дивизий. Поэтому нельзя сказать, что продвижение остановлено полностью. Противник несет колоссальные потери: начиная с Авдеевской операции, оккупанты потеряли более 10 тысяч личного состава.

"Если мы говорим о продвижении врага по территориям, то они преуспевают. Если о соотношении потерь к количеству взятых территорий, то это не соотносится ни с военной наукой, ни со здравым смыслом", - добавил Кухарчук.