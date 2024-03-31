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У Третій штурмовій назвали основний напрямок удару противника

Авдіївка, Неділя 31 березня 2024 01:15
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У Третій штурмовій назвали основний напрямок удару противника Фото: у Третій штурмовій назвали основний напрямок удару противника (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається вкрай складною, але контрольованою. Це залишається основним напрямком удару противника, який зосереджує тут основні зусилля та намагається всіляко просуватися вперед.

Про це сказав командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Особливі надзусилля робить наша піхота, штурмовики. Це люди, які не сплять вдень і вночі, під постійними артилерійськими обстрілами та обстрілами КАБів знищують противника. Незважаючи на це, просування противника починаючи від Авдіївки та закінчуючи цими днями, вдалося стабілізувати", - розповів командир.

За його словами, на цьому напрямку противник зосереджує "не одну і не дві бригади", а саме армію, яка складається з декількох дивізій. Тому наразі не можна сказати, що просування зупинено повністю. Противник несе колосальні втрати: починаючи з Авдіївської операції, окупанти втратили понад 10 тисяч особового складу.

"Якщо ми говоримо про просування ворога по територіям, то вони мають певний успіх. Якщо про співвідношення втрат до кількості взятих територій, то це не співвідноситься ні з військовою наукою, ні зі здоровим глуздом", - додав Кухарчук.

Нагадаємо, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про ситуацію у Чорному та Азовському морях. Він назвав ситуацію стабільною, адже наразі російських ракетоносіїв там немає. Вони перебувають у пунктах базування, ситуація залишається стабільною.

Крім того, за даними Міноборони Британії, Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй покривати втрати та продовжувати війну проти України. Також у Британії додають, що Росія має значну кількісну перевагу, зокрема у техніці та боєприпасах.

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