Треть британцев поддерживает выход из ЕС без соглашения, - Independent

Только 34% граждан Великобритании поддерживают перспективу выхода из Европейского союза (Brexit) без заключения с Брюсселем соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Согласно опросу компании BMG Research, почти половина респондентов (49%) считают, что если премьер-министру Великобритании Борису Джонсону не удастся заключить с Брюсселем нового соглашения, то ему лучше отложить Brexit или организовать новый референдум.

Кроме того, только одна пятая всех опрошенных считает, что Джонсону удастся добиться от Брюсселя подписания нового соглашения, однако другие же настроены пессимистично.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Великобритании планируют ввести "поправку Магнитского" после Brexit. По словам глава британского МИД, это позволит повысить ответственность за нарушение прав человека по всему миру.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается создать фонд, который будет помогать предприятиям, пострадавшим после выхода страны из ЕС.

Также Соединенные Штаты Америки поддержат выход Великой Британии из Евросоюза даже без соглашения с ЕС. Президент Дональд Трамп хочет увидеть успешный выход Великобритании из Европейского союза 31 октября.