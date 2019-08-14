После референдума по Brexit около 3500 британцев получили паспорта Бельгии

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Британцы получают бельгийское гражданство, чтобы сохранить работу

После проведения референдума о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit) около 3500 британцев получили бельгийское гражданство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бельгийский RTBF.

По данным бельгийского Министерства внутренних дел в период между референдумом по Brexit, который прошел в июне 2016 г., и 31 мая 2019 г. паспорта Бельгии получили не менее 3454 британцев.

Наибольший рост активности по получению бельгийского гражданства среди британцев произошел в конце 2018 года. Это связывают с приближением Brexit, который изначально планировался на 29 марта. В апреле ЕС предоставил Британии отсрочку, назначив новую дату по Brexit на 31 октября. К этому моменту ожидается, что более 4000 британцев получат бельгийский паспорт.

Также отмечается, что большое количество британцев-сотрудиков европейских учреждений получили бельгийское гражданство, чтобы сохранить свою работу. Согласно уставу европейских учреждений, их сотрудниками могут быть лишь граждане одной из стран-членов ЕС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Великобритании планируют ввести "поправку Магнитского" после Brexit. По словам глава британского МИД, это позволит повысить ответственность за нарушение прав человека по всему миру.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается создать фонд, который будет помогать предприятиям, пострадавшим после выхода страны из ЕС.