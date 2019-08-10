Джонсон разрабатывает план помощи британским компаниям, которые пострадают от Brexit

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Строительный и производственный сектор пострадают больше всего

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует создать фонд, который поможет предприятиям, которые пострадают после выхода страны из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство составило секретный список крупных британских работодателей, которые, как считается, подвергаются наибольшему риску. Ожидается, что строительный и производственный сектор пострадают больше всего.

Министр правительства Великобритании Майкл Гоув, ответственный за планирование "жесткого" Brexit, впервые подтвердил, что министры работают над пакетом, чтобы помочь компаниям, подверженным риску.

Ожидается, что на следующей неделе военный кабинет Джонсона по Brexit обсудит планы "спасения" предприятий.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил всем государственным чиновникам письма о подготовке к выходу из Европейского союза (Brexit) без каких-либо сделок.

Напомним, в конце июля стало известно, что глава правительства Великобритании Борис Джонсон для того, чтобы подготовить страну к "жесткому" Brexit, запускает крупнейшую правительственную рекламную кампанию со времен Второй мировой войны. Часть предварительных мер предусматривает до 100 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее Джонсон заявил, что в Великобритания покинет ЕС до 31 октября даже, если в Евросоюзе откажутся пересмотреть условия сделки, которую раннее достигли с Терезой Мэй.

Однако в Европейской комиссии заявили, что не видит оснований для дальнейших переговоров с Великобританией по соглашению о Brexit.