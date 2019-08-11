Великобритания введет "поправку Магнитского" после Brexit

Фото: Доминик Рааб (Facebook.com/DominicRaabMP)

Глава британского МИД пообещал последствия для нарушителей прав человека по всему миру

Великобритания после выхода из Европейского союза (Brexit) намерена задействовать "поправку Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб, передает РБК-Украина со ссылкой на Sunday Telegraph.

"Как только мы выйдем из ЕС и восстановим контроль над нашими санкционными правилами, правительство введет в действия "положения Магнитского", содержащиеся в Законе Соединенного Королевства о санкциях», - заявил министр.

Рааб пообещал, что "нарушители прав человека по всему миру ощутят последствия своих действий".

Министр объяснил, что активы внесенных в санкционный список в Великобритании будут заморожены, а им самим откажут во въезде в страну.

"Мы сделаем все, чтобы глобальная Великобритания не стала убежищем для людей, которые получают выгоду, пытая других", - заявил Рааб.

Глава британского МИД добавил, что он ознакомился с опытом Канады по применению "закона Магнитского", что включает запрет на выдачу виз и замораживание активов лиц, ответственных за крупные нарушения прав человека.

Напомним, в марте Европарламент поддержал резолюцию, призывающую Совет ЕС создать режим санкций, предусматривающий введение запрета на выдачу виз и замораживание активов лиц, которые причастны к грубым нарушениям прав человека.