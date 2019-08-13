США поддерживают Brexit без соглашения Британии и ЕС, - Болтон

Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Болтон передал Джонсону пожелание Трампа про успешный выход Британии из ЕС

Соединенные Штаты поддержат выход Великой Британии из Евросоюза (Brexit) даже без соглашения с ЕС. Об этом заявил во время визита в Лондон советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Болтон во время встречи с британским премьер-министром Борисом Джонсоном отметил, что президент Дональд Трамп хочет увидеть успешный выход Великобритании из Европейского союза 31 октября.

"Если это решение британского правительства, мы с энтузиазмом поддержим его, и это то, что я пытаюсь передать. Мы с вами", - сказал Болтон после первого дня визита в Лондон.

Он добавил, что что Вашингтон будет готов быстро подготовить соглашение о свободной торговле между США и Великобританией после Brexit.

Болтон будет находится в Лондоне в течение двух дней с целью провести переговоры с Джонсоном для улучшения отношений между США и Великобританией после напряженных отношений между Трампом и преддущим премьером Терезой Мэй.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует создать фонд, который поможет предприятиям, которые пострадают после выхода страны из состава Европейского союза.

В конце июля стало известно, что глава правительства Великобритании Борис Джонсон для того, чтобы подготовить страну к "жесткому" Brexit, запускает крупнейшую правительственную рекламную кампанию со времен Второй мировой войны. Часть предварительных мер предусматривает до 100 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее Джонсон надеялся на пересмотр со стороны ЕС условия выхода Великобритании до 31 октября, но ЕС заявляет, что это не изменит часть соглашения, которое, по словам Джонсона, должно быть изменено.

Тупик оставляет Великобританию перед выходом без какого-либо официального переходного периода или юридического соглашения, охватывающего такие вопросы, как торговля, передача данных и пограничная политика.