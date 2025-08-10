Трендовий фасон літа 2025: дружина Решетніка показала модну сукню

Дружина Григорія Решетніка продемонструвала один з найактуальніших образів цього літа - сукню міді з квітковим принтом, елегантним комірцем і акцентом на талії. Такий фасон ідеально підкреслює фігуру, поєднує в собі романтику і повсякденну елегантність, і вже став модним хітом сезону 2025.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.
Фасон
Сукня має довжину міді, злегка розкльошена донизу, що створює грайливий силует "русалки" або "риб'ячого хвоста". У неї є комірець-стійка білого кольору, який контрастує з основною тканиною.
Верх сукні - напівпрозорий, а спідниця має підкладку. Також сукня доповнена поясом з того ж матеріалу, який підкреслює талію.
Деталі
Сукня має ґудзики по всій довжині. Комір, який виглядає як окрема деталь, виконаний у стилі "Пітер Пен", надає образу романтичності та вінтажної нотки. Наявність пояса дозволяє підкреслити струнку фігуру.
Колір і принт
Основний колір сукні - бежевий, з ніжним квітковим принтом. Це надає образу легкості та свіжості, роблячи його ідеальним для літнього сезону.
Стиль
Цей образ можна схарактеризувати як романтичний кежуал або елегантний повсякденний.
Це чудовий варіант для денної прогулянки, зустрічі з друзями або літнього побачення. Образ має дуже гармонійний вигляд і підкреслює жіночність.
Босоніжки на плоскій підошві
Білі кеди або кросівки
Балетки або мюлі
Туфлі або босоніжки на підборах
Ботильйони або козаки (на ранню осінь)
Вас також може зацікавити