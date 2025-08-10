Трендовий фасон літа 2025: дружина Решетніка показала модну сукню

Яку сукню вибрала дружина Решетніка

Фасон

Сукня має довжину міді, злегка розкльошена донизу, що створює грайливий силует "русалки" або "риб'ячого хвоста". У неї є комірець-стійка білого кольору, який контрастує з основною тканиною.

Верх сукні - напівпрозорий, а спідниця має підкладку. Також сукня доповнена поясом з того ж матеріалу, який підкреслює талію.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Деталі

Сукня має ґудзики по всій довжині. Комір, який виглядає як окрема деталь, виконаний у стилі "Пітер Пен", надає образу романтичності та вінтажної нотки. Наявність пояса дозволяє підкреслити струнку фігуру.

Колір і принт

Основний колір сукні - бежевий, з ніжним квітковим принтом. Це надає образу легкості та свіжості, роблячи його ідеальним для літнього сезону.

Дружина Решетніка показала сукню (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стиль

Цей образ можна схарактеризувати як романтичний кежуал або елегантний повсякденний.

Романтичний стиль: завдяки квітковому принту, розкльошеному фасону та білому комірцю.

Елегантність: сукня має чіткий силует, підкреслює фігуру, має витончений вигляд.

Повсякденність: завдяки легкості тканини, зручному фасону і поєднанню з простим взуттям (босоніжками на плоскій підошві).

Це чудовий варіант для денної прогулянки, зустрічі з друзями або літнього побачення. Образ має дуже гармонійний вигляд і підкреслює жіночність.

Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

З яким взуттям можна носити таку сукню

Босоніжки на плоскій підошві

для прогулянок і повсякденних образів

шкіряні або текстильні

на ремінцях або мінімалістичні

відмінно підійдуть нюдові, білі або пастельні відтінки

створюють легкий і розслаблений літній лук.

Білі кеди або кросівки

для модного контрасту і комфорту

універсальний варіант для міста

додають образу нотку casual

можна доповнити рюкзаком або крос-боді

баланс між жіночністю та зручністю.

Балетки або мюлі

для витонченого повсякденного образу

лаконічні моделі на плоскому ходу

класичні або з гострим носком

можуть бути із замші, шкіри або текстилю

елегантно і в дусі "тихої розкоші".

Туфлі або босоніжки на підборах

для побачень і особливих випадків

каблук kitten heel, стійкий блок або класична шпилька

моделі з ремінцями, атласною текстурою або відкритим носом

підкреслюють жіночність і роблять образ більш ошатним.

Ботильйони або козаки (на ранню осінь)

для перехідного сезону

шкіряні або замшеві, нейтральних відтінків

добре поєднуються з сукнями у вінтажному або бохо-стилі

можна додати шкіряну куртку або жакет

образ виходить трохи більш зухвалим, але все ще гармонійним.

Христина Решетнік показала модний лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)