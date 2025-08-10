UA

Трендовий фасон літа 2025: дружина Решетніка показала модну сукню

Христина Решетнік із синами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Дружина Григорія Решетніка продемонструвала один з найактуальніших образів цього літа - сукню міді з квітковим принтом, елегантним комірцем і акцентом на талії. Такий фасон ідеально підкреслює фігуру, поєднує в собі романтику і повсякденну елегантність, і вже став модним хітом сезону 2025.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Яку сукню вибрала дружина Решетніка

Фасон

Сукня має довжину міді, злегка розкльошена донизу, що створює грайливий силует "русалки" або "риб'ячого хвоста". У неї є комірець-стійка білого кольору, який контрастує з основною тканиною.

Верх сукні - напівпрозорий, а спідниця має підкладку. Також сукня доповнена поясом з того ж матеріалу, який підкреслює талію.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Деталі

Сукня має ґудзики по всій довжині. Комір, який виглядає як окрема деталь, виконаний у стилі "Пітер Пен", надає образу романтичності та вінтажної нотки. Наявність пояса дозволяє підкреслити струнку фігуру.

Колір і принт

Основний колір сукні - бежевий, з ніжним квітковим принтом. Це надає образу легкості та свіжості, роблячи його ідеальним для літнього сезону.

Дружина Решетніка показала сукню (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стиль

Цей образ можна схарактеризувати як романтичний кежуал або елегантний повсякденний.

  • Романтичний стиль: завдяки квітковому принту, розкльошеному фасону та білому комірцю.
  • Елегантність: сукня має чіткий силует, підкреслює фігуру, має витончений вигляд.
  • Повсякденність: завдяки легкості тканини, зручному фасону і поєднанню з простим взуттям (босоніжками на плоскій підошві).

Це чудовий варіант для денної прогулянки, зустрічі з друзями або літнього побачення. Образ має дуже гармонійний вигляд і підкреслює жіночність.

Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

З яким взуттям можна носити таку сукню

Босоніжки на плоскій підошві

  • для прогулянок і повсякденних образів
  • шкіряні або текстильні
  • на ремінцях або мінімалістичні
  • відмінно підійдуть нюдові, білі або пастельні відтінки
  • створюють легкий і розслаблений літній лук.

Білі кеди або кросівки

  • для модного контрасту і комфорту
  • універсальний варіант для міста
  • додають образу нотку casual
  • можна доповнити рюкзаком або крос-боді
  • баланс між жіночністю та зручністю.

Балетки або мюлі

  • для витонченого повсякденного образу
  • лаконічні моделі на плоскому ходу
  • класичні або з гострим носком
  • можуть бути із замші, шкіри або текстилю
  • елегантно і в дусі "тихої розкоші".

Туфлі або босоніжки на підборах

  • для побачень і особливих випадків
  • каблук kitten heel, стійкий блок або класична шпилька
  • моделі з ремінцями, атласною текстурою або відкритим носом
  • підкреслюють жіночність і роблять образ більш ошатним.

Ботильйони або козаки (на ранню осінь)

  • для перехідного сезону
  • шкіряні або замшеві, нейтральних відтінків
  • добре поєднуються з сукнями у вінтажному або бохо-стилі
  • можна додати шкіряну куртку або жакет
  • образ виходить трохи більш зухвалим, але все ще гармонійним.

Христина Решетнік показала модний лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

