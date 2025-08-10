RU

Трендовый фасон лета 2025: жена Решетника показала модное платье

Кристина Решетник с сыновьями (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Жена Григория Решетника продемонстрировала один из самых актуальных образов этого лета - платье миди с цветочным принтом, элегантным воротничком и акцентом на талии. Такой фасон идеально подчеркивает фигуру, сочетает в себе романтику и повседневную элегантность, и уже стал модным хитом сезона 2025.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какое платье выбрала жена Решетника

Фасон

Платье имеет длину меди, слегка расклешенное вниз, что создает игривый силуэт "русалки" или "рыбьего хвоста". У него есть воротничок-стойка белого цвета, который контрастирует с основной тканью.

Верх платья - полупрозрачный, а юбка имеет подкладку. Также платье дополнено поясом из того же материала, который подчеркивает талию.

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Детали

Платье имеет пуговицы по всей длине. Воротник, который выглядит как отдельная деталь, выполнен в стиле "Питер Пен", придает образу романтичности и винтажной нотки. Наличие пояса позволяет подчеркнуть стройную фигуру.

Цвет и принт

Основной цвет платья - бежевый, с нежным цветочным принтом. Это придает образу легкость и свежесть, делая его идеальным для летнего сезона.

Жена Решетника показала платье (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стиль

Этот образ можно охарактеризовать как романтический кэжуал или элегантный повседневный.

  • Романтичный стиль: благодаря цветочному принту, расклешенному фасону и белому воротничку.
  • Элегантность: платье имеет четкий силуэт, подчеркивает фигуру, смотрится изящно.
  • Повседневность: благодаря легкости ткани, удобному фасону и сочетанию с простой обувью (босоножками на плоской подошве).

Это отличный вариант для дневной прогулки, встречи с друзьями или летнего свидания. Образ выглядит очень гармонично и подчеркивает женственность.

Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

С какой обувью можно носить такое платье

Босоножки на плоской подошве

  • для прогулок и повседневных образов
  • кожаные или текстильные
  • на ремешках или минималистичные
  • отлично подойдут нюдовые, белые или пастельные оттенки
  • создают легкий и расслабленный летний лук.

Белые кеды или кроссовки

  • для модного контраста и комфорта
  • универсальный вариант для города
  • добавляют образу нотку casual
  • можно дополнить рюкзаком или кросс-боди
  • баланс между женственностью и удобством.

Балетки или мюли

  • для утонченного повседневного образа
  • лаконичные модели на плоском ходу
  • классические или с острым носом
  • могут быть из замши, кожи или текстиля
  • элегантно и в духе "тихой роскоши".

Туфли или босоножки на каблуке

  • для свиданий и особых случаев
  • каблук kitten heel, устойчивый блок или классическая шпилька
  • модели с ремешками, атласной текстурой или открытым носом
  • подчеркивают женственность и делают образ более нарядным.

Ботильоны или казаки (на раннюю осень)

  • для переходного сезона
  • кожаные или замшевые, нейтральных оттенков
  • хорошо сочетаются с платьями в винтажном или бохо-стиле
  • можно добавить кожаную куртку или жакет
  • образ получается чуть более дерзким, но все еще гармоничным.

Кристина Решетник показала модный лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

