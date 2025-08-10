Трендовый фасон лета 2025: жена Решетника показала модное платье

Жена Григория Решетника продемонстрировала один из самых актуальных образов этого лета - платье миди с цветочным принтом, элегантным воротничком и акцентом на талии. Такой фасон идеально подчеркивает фигуру, сочетает в себе романтику и повседневную элегантность, и уже стал модным хитом сезона 2025.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Фасон
Платье имеет длину меди, слегка расклешенное вниз, что создает игривый силуэт "русалки" или "рыбьего хвоста". У него есть воротничок-стойка белого цвета, который контрастирует с основной тканью.
Верх платья - полупрозрачный, а юбка имеет подкладку. Также платье дополнено поясом из того же материала, который подчеркивает талию.
Детали
Платье имеет пуговицы по всей длине. Воротник, который выглядит как отдельная деталь, выполнен в стиле "Питер Пен", придает образу романтичности и винтажной нотки. Наличие пояса позволяет подчеркнуть стройную фигуру.
Цвет и принт
Основной цвет платья - бежевый, с нежным цветочным принтом. Это придает образу легкость и свежесть, делая его идеальным для летнего сезона.
Стиль
Этот образ можно охарактеризовать как романтический кэжуал или элегантный повседневный.
Это отличный вариант для дневной прогулки, встречи с друзьями или летнего свидания. Образ выглядит очень гармонично и подчеркивает женственность.
Босоножки на плоской подошве
Белые кеды или кроссовки
Балетки или мюли
Туфли или босоножки на каблуке
Ботильоны или казаки (на раннюю осень)
