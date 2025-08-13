UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Трендовий десерт літа: рецепт лохини в шоколаді за 5 хвилин

Рецепт смачної лохини в шоколаді (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Лохина в шоколаді - це простий у приготуванні десерт, який поєднує користь свіжих ягід з насиченим смаком шоколаду. У цьому рецепті ви дізнаєтесь, як швидко й легко приготувати десерт, яка підійде як для сімейного чаювання, так і для святкового столу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Анни Станкевич.

Лохина в шоколаді

Готується такий десерт приблизно 5 хвилин та не потребує багато інгредієнтів.

Знадобляться такі інгредієнти:

  • свіжа лохина - 200 г 
  • молочний або чорний шоколад - 100 г 

Легкий спосіб приготування

Лохину ретельно промийте і добре обсушіть, щоб на ягодах не було води - це дуже важливо, інакше шоколад не схопиться.

Шоколад поламайте на шматочки і розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці. Якщо хочете, додайте олію або масло - шоколад буде блискучим і гладким.

Кожну ягоду лохини занурюйте в розтоплений шоколад та викладайте на пергаментний папір або силіконовий килимок.

Лохина в шоколаді (фото: кадр з відео)

В кінці поставте у холодильник на 15-30 хвилин, поки шоколад затвердіє.

Лохина в шоколаді (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиголубикаЯгодиШоколадки