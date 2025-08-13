Трендовий десерт літа: рецепт лохини в шоколаді за 5 хвилин

Лохина в шоколаді

Готується такий десерт приблизно 5 хвилин та не потребує багато інгредієнтів.

Знадобляться такі інгредієнти:

свіжа лохина - 200 г

молочний або чорний шоколад - 100 г

Легкий спосіб приготування

Лохину ретельно промийте і добре обсушіть, щоб на ягодах не було води - це дуже важливо, інакше шоколад не схопиться.

Шоколад поламайте на шматочки і розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці. Якщо хочете, додайте олію або масло - шоколад буде блискучим і гладким.

Кожну ягоду лохини занурюйте в розтоплений шоколад та викладайте на пергаментний папір або силіконовий килимок.

Лохина в шоколаді (фото: кадр з відео)

В кінці поставте у холодильник на 15-30 хвилин, поки шоколад затвердіє.

