Тірамісу на швидку руку з трьох інгредієнтів: легко та дуже смачно
Лінивий тірамісу - це швидкий варіант популярного італійського десерту, який можна приготувати всього з трьох доступних інгредієнтів. Рецепт ідеально підходить для тих, хто хоче насолодитися десертом без складного приготування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Катерини Процишиної.
Ліниве тірамісу: швидкий рецепт
На відміну від класичного тірамісу, яке потребує збивання яєць, охолодження і витримки, лінива версія готується за 10-15 хвилин. Ідеально, коли хочеться солодкого "прямо зараз".
Інгредієнти:
- маскарпоне - 150 г
- печиво Савоярді -180 г
- еспресо - 60 мл
За бажанням какао та карамель, щоб обваляти тістечка, але це не обовʼязково.
Легкий спосіб приготування
Печиво потрібно перебити блендером до стану крихти, додати каву, маскарпоне та ретельно перемішати. Далі сформуйте з тіста кульки, можна додати карамель в серединку, щоб було ще смачніше.
Якщо будете робити з какао, то обваляйте кульки в какао і насолоджуйтесь неймовірно смачними тістечками тірамісу.
Рецепт лінивого тірамісу з карамеллю (фото: кадр з відео)
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