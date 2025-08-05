ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Тірамісу на швидку руку з трьох інгредієнтів: легко та дуже смачно

Вівторок 05 серпня 2025 07:45
UA EN RU
Тірамісу на швидку руку з трьох інгредієнтів: легко та дуже смачно Рецепт тірамісу з трьох інгредієнтів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Лінивий тірамісу - це швидкий варіант популярного італійського десерту, який можна приготувати всього з трьох доступних інгредієнтів. Рецепт ідеально підходить для тих, хто хоче насолодитися десертом без складного приготування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Катерини Процишиної.

Ліниве тірамісу: швидкий рецепт

На відміну від класичного тірамісу, яке потребує збивання яєць, охолодження і витримки, лінива версія готується за 10-15 хвилин. Ідеально, коли хочеться солодкого "прямо зараз".

Інгредієнти:

  • маскарпоне - 150 г
  • печиво Савоярді -180 г
  • еспресо - 60 мл

За бажанням какао та карамель, щоб обваляти тістечка, але це не обовʼязково.

Легкий спосіб приготування

Печиво потрібно перебити блендером до стану крихти, додати каву, маскарпоне та ретельно перемішати. Далі сформуйте з тіста кульки, можна додати карамель в серединку, щоб було ще смачніше.

Якщо будете робити з какао, то обваляйте кульки в какао і насолоджуйтесь неймовірно смачними тістечками тірамісу.

Тірамісу на швидку руку з трьох інгредієнтів: легко та дуже смачно

Тірамісу на швидку руку з трьох інгредієнтів: легко та дуже смачно

Тірамісу на швидку руку з трьох інгредієнтів: легко та дуже смачно

Тірамісу на швидку руку з трьох інгредієнтів: легко та дуже смачноРецепт лінивого тірамісу з карамеллю (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти
Новини
РФ атакувала Лозову: пошкоджені будинки, перебої з водою і світлом, поранені діти
РФ атакувала Лозову: пошкоджені будинки, перебої з водою і світлом, поранені діти
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському