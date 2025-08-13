Трендовый десерт лета: рецепт голубики в шоколаде за 5 минут

Голубика в шоколаде - это простой в приготовлении десерт, который сочетает пользу свежих ягод с насыщенным вкусом шоколада. В этом рецепте вы узнаете, как быстро и легко приготовить десерт, который подойдет как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Анны Станкевич.
Готовится такой десерт примерно 5 минут и не требует много ингредиентов.
Понадобятся следующие ингредиенты:
Легкий способ приготовления
Голубику тщательно промойте и хорошо обсушите, чтобы на ягодах не было воды - это очень важно, иначе шоколад не схватится.
Шоколад поломайте на кусочки и растопите на водяной бане или в микроволновке. Если хотите, добавьте масло или масло - шоколад будет блестящим и гладким.
Каждую ягоду голубики окунайте в растопленный шоколад и выкладывайте на пергаментную бумагу или силиконовый коврик.
В конце поставьте в холодильник на 15-30 минут, пока шоколад затвердеет.
