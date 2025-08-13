RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Трендовый десерт лета: рецепт голубики в шоколаде за 5 минут

Рецепт вкусной голубики в шоколаде (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Голубика в шоколаде - это простой в приготовлении десерт, который сочетает пользу свежих ягод с насыщенным вкусом шоколада. В этом рецепте вы узнаете, как быстро и легко приготовить десерт, который подойдет как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Анны Станкевич.

Голубика в шоколаде

Готовится такой десерт примерно 5 минут и не требует много ингредиентов.

Понадобятся следующие ингредиенты:

  • свежая голубика - 200 г
  • молочный или черный шоколад - 100 г

Легкий способ приготовления

Голубику тщательно промойте и хорошо обсушите, чтобы на ягодах не было воды - это очень важно, иначе шоколад не схватится.

Шоколад поломайте на кусочки и растопите на водяной бане или в микроволновке. Если хотите, добавьте масло или масло - шоколад будет блестящим и гладким.

Каждую ягоду голубики окунайте в растопленный шоколад и выкладывайте на пергаментную бумагу или силиконовый коврик.

Голубика в шоколаде (фото: кадр из видео)

В конце поставьте в холодильник на 15-30 минут, пока шоколад затвердеет.

Голубика в шоколаде (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыголубикаЯгодыШоколадки