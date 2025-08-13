Трендовый десерт лета: рецепт голубики в шоколаде за 5 минут

Голубика в шоколаде

Готовится такой десерт примерно 5 минут и не требует много ингредиентов.

Понадобятся следующие ингредиенты:

свежая голубика - 200 г

молочный или черный шоколад - 100 г

Легкий способ приготовления

Голубику тщательно промойте и хорошо обсушите, чтобы на ягодах не было воды - это очень важно, иначе шоколад не схватится.

Шоколад поломайте на кусочки и растопите на водяной бане или в микроволновке. Если хотите, добавьте масло или масло - шоколад будет блестящим и гладким.

Каждую ягоду голубики окунайте в растопленный шоколад и выкладывайте на пергаментную бумагу или силиконовый коврик.

Голубика в шоколаде (фото: кадр из видео)

В конце поставьте в холодильник на 15-30 минут, пока шоколад затвердеет.

Голубика в шоколаде (фото: кадр из видео)