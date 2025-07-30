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Ліниві еклери за 7 хвилин і без випікання: рецепт швидкого десерту

Середа 30 липня 2025 07:45
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Ліниві еклери за 7 хвилин і без випікання: рецепт швидкого десерту Рецепт еклерів, які готують всього 7 хвилин (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Алекс Міль

Ліниві еклери - швидкий десерт, який можна приготувати всього за 7 хвилин без духовки та складного тіста. У рецепті - прості інгредієнти, покроковий процес і мінімум зусиль для смачного результату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Ліниві тістечка-еклери: простий рецепт

Вам знадобляться такі інгредієнти:

  • печиво савоярді
  • жирні вершки - 200 мл
  • цукрова пудра - 50 г
  • маскарпоне - 250 г
  • молоко
  • кокосова стружка
  • ягоди для прикраси

Загальний час приготування - 7 хв, а вага порції - 600 г.

Легкий спосіб приготування

Для крему потрібно збити маскарпоне із пудрою та жирними вершками, приблизно півтори хвилини на середніх оборотах.

Далі викладіть печиво і нанесіть на нього крем. Зверху друге печиво та злегка притисніть їх. Дуже легко змочіть у молоці та обваляйте у кокосовій стружці.

Викладіть тістечка боком, нанесіть зверху крем та прикрасьте свіжими ягодами.

Ліниві еклери за 7 хвилин і без випікання: рецепт швидкого десерту

Ліниві еклери за 7 хвилин і без випікання: рецепт швидкого десерту

Ліниві еклери за 7 хвилин і без випікання: рецепт швидкого десерту

Ліниві еклери за 7 хвилин і без випікання: рецепт швидкого десертуРецепт лінивих еклерів (фото: кадр з відео)

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