Ліниві еклери за 7 хвилин і без випікання: рецепт швидкого десерту
Ліниві еклери - швидкий десерт, який можна приготувати всього за 7 хвилин без духовки та складного тіста. У рецепті - прості інгредієнти, покроковий процес і мінімум зусиль для смачного результату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.
Ліниві тістечка-еклери: простий рецепт
Вам знадобляться такі інгредієнти:
- печиво савоярді
- жирні вершки - 200 мл
- цукрова пудра - 50 г
- маскарпоне - 250 г
- молоко
- кокосова стружка
- ягоди для прикраси
Загальний час приготування - 7 хв, а вага порції - 600 г.
Легкий спосіб приготування
Для крему потрібно збити маскарпоне із пудрою та жирними вершками, приблизно півтори хвилини на середніх оборотах.
Далі викладіть печиво і нанесіть на нього крем. Зверху друге печиво та злегка притисніть їх. Дуже легко змочіть у молоці та обваляйте у кокосовій стружці.
Викладіть тістечка боком, нанесіть зверху крем та прикрасьте свіжими ягодами.
Рецепт лінивих еклерів (фото: кадр з відео)
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