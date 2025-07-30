Ліниві еклери за 7 хвилин і без випікання: рецепт швидкого десерту

Ліниві еклери - швидкий десерт, який можна приготувати всього за 7 хвилин без духовки та складного тіста. У рецепті - прості інгредієнти, покроковий процес і мінімум зусиль для смачного результату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку фудблогера Алекса Міля.

Ліниві тістечка-еклери: простий рецепт

Вам знадобляться такі інгредієнти:

печиво савоярді

жирні вершки - 200 мл

цукрова пудра - 50 г

маскарпоне - 250 г

молоко

кокосова стружка

ягоди для прикраси

Загальний час приготування - 7 хв, а вага порції - 600 г.

Легкий спосіб приготування

Для крему потрібно збити маскарпоне із пудрою та жирними вершками, приблизно півтори хвилини на середніх оборотах.

Далі викладіть печиво і нанесіть на нього крем. Зверху друге печиво та злегка притисніть їх. Дуже легко змочіть у молоці та обваляйте у кокосовій стружці.

Викладіть тістечка боком, нанесіть зверху крем та прикрасьте свіжими ягодами.

Рецепт лінивих еклерів (фото: кадр з відео)