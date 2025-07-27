Солодке без шкоди: легкий рецепт корисних цукерок, які смачніші за магазинні
Рецепт смачних корисних цукерок, які можна приготувати вдома (колаж: РБК-Україна)
Натуральні домашні цукерки без додавання цукру та штучних інгредієнтів - це не лише смачний, а й поживний варіант перекусу. Вони підходять для дорослих і дітей, легко готуються й не потребують термічної обробки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Катерини Процишиної.
Рецепт корисних цукерок
Інгредієнти:
- льон - 2 ст.л
- кунжут - 4 ст.л
- гарбузове насіння - 3 ст.л
- лісові горіхи - 3 ст.л
- фініки - 5-7 шт.
- мед - 1 ст.л
- какао
Легкий спосіб приготування
У чашу блендера покладіть льон, кунжут, гарбузове насіння, лісові горіхи, фініки і все перебийте до однорідної маси. Далі додайте мед, перемішайте та вологими руками сформуйте кульки.
В кінці обваляйте їх у какао або кокосовій стружці.
Рецепт смачних корисних цукерок (фото: кар з відео)
Чим корисні цукерки
Льон містить:
- Омега-3 жирні кислоти - підтримують серце та судини
- клітковина - покращує травлення та нормалізує вагу
- антиоксиданти - захищають від раку та уповільнюють старіння
- білок - корисний для м’язів, особливо у вегетаріанському раціоні
- регулює цукор у крові - корисний при діабеті 2 типу
- очищає організм - сприяє детоксу, виводить токсини
- покращує стан шкіри й волосся завдяки здоровим жирам
Кунжут насичує організм:
- кальцієм - зміцнює кістки, зуби та нігті
- магній і цинк - підтримують нервову систему, імунітет та покращують настрій
- корисні жири - покращують обмін речовин і роботу серця
- білок - корисний для м’язів і енергії
- клітковина - покращує травлення й очищає кишківник
Гарбузове насіння:
- цинк - підтримує імунітет, здоров’я шкіри, волосся та гормональну систему
- магній - заспокоює нерви, нормалізує тиск та покращує сон
- білок і корисні жири - для енергії, м’язів та серця
- антиоксиданти - уповільнюють старіння, захищають клітини
- триптофан - амінокислота для гарного настрою та сну
- клітковина - сприяє хорошому травленню
Лісові горіхи містять:
- вітамін Е - сильний антиоксидант, захищає клітини та покращує стан шкіри
- корисні жири (омега-9) - підтримують серце, мозок, знижують "поганий" холестерин
- магній, калій, фосфор - для нервової системи, серця та кісток
- клітковина - допомагає травленню та стабілізує рівень цукру
- фолієва кислота - важлива для мозку, імунітету та вагітних жінок
- флавоноїди - зменшують запалення та, підтримують судини
Фініки мають у складі:
- калій і магній - підтримують серце, знижують тиск, корисні при стресі
- клітковину - покращує травлення та очищає кишечник
- залізо - сприяє кровотворенню та корисно при анемії
- антиоксиданти - захищають клітини та зменшують запалення
- вітаміни групи В - необхідні для нервової системи, мозку та енергії
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