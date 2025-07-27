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Солодке без шкоди: легкий рецепт корисних цукерок, які смачніші за магазинні

Неділя 27 липня 2025 07:45
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Солодке без шкоди: легкий рецепт корисних цукерок, які смачніші за магазинні Рецепт смачних корисних цукерок, які можна приготувати вдома (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Натуральні домашні цукерки без додавання цукру та штучних інгредієнтів - це не лише смачний, а й поживний варіант перекусу. Вони підходять для дорослих і дітей, легко готуються й не потребують термічної обробки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Катерини Процишиної.

Рецепт корисних цукерок

Інгредієнти:

  • льон - 2 ст.л
  • кунжут - 4 ст.л
  • гарбузове насіння - 3 ст.л
  • лісові горіхи - 3 ст.л
  • фініки - 5-7 шт.
  • мед - 1 ст.л
  • какао

Легкий спосіб приготування

У чашу блендера покладіть льон, кунжут, гарбузове насіння, лісові горіхи, фініки і все перебийте до однорідної маси. Далі додайте мед, перемішайте та вологими руками сформуйте кульки.

В кінці обваляйте їх у какао або кокосовій стружці.

Солодке без шкоди: легкий рецепт корисних цукерок, які смачніші за магазинні

Солодке без шкоди: легкий рецепт корисних цукерок, які смачніші за магазинні

Солодке без шкоди: легкий рецепт корисних цукерок, які смачніші за магазинніРецепт смачних корисних цукерок (фото: кар з відео)

Чим корисні цукерки

Льон містить:

  • Омега-3 жирні кислоти - підтримують серце та судини
  • клітковина - покращує травлення та нормалізує вагу
  • антиоксиданти - захищають від раку та уповільнюють старіння
  • білок - корисний для м’язів, особливо у вегетаріанському раціоні
  • регулює цукор у крові - корисний при діабеті 2 типу
  • очищає організм - сприяє детоксу, виводить токсини
  • покращує стан шкіри й волосся завдяки здоровим жирам

Кунжут насичує організм:

  • кальцієм - зміцнює кістки, зуби та нігті
  • магній і цинк - підтримують нервову систему, імунітет та покращують настрій
  • корисні жири - покращують обмін речовин і роботу серця
  • білок - корисний для м’язів і енергії
  • клітковина - покращує травлення й очищає кишківник

Гарбузове насіння:

  • цинк - підтримує імунітет, здоров’я шкіри, волосся та гормональну систему
  • магній - заспокоює нерви, нормалізує тиск та покращує сон
  • білок і корисні жири - для енергії, м’язів та серця
  • антиоксиданти - уповільнюють старіння, захищають клітини
  • триптофан - амінокислота для гарного настрою та сну
  • клітковина - сприяє хорошому травленню

Лісові горіхи містять:

  • вітамін Е - сильний антиоксидант, захищає клітини та покращує стан шкіри
  • корисні жири (омега-9) - підтримують серце, мозок, знижують "поганий" холестерин
  • магній, калій, фосфор - для нервової системи, серця та кісток
  • клітковина - допомагає травленню та стабілізує рівень цукру
  • фолієва кислота - важлива для мозку, імунітету та вагітних жінок
  • флавоноїди - зменшують запалення та, підтримують судини

Фініки мають у складі:

  • калій і магній - підтримують серце, знижують тиск, корисні при стресі
  • клітковину - покращує травлення та очищає кишечник
  • залізо - сприяє кровотворенню та корисно при анемії
  • антиоксиданти - захищають клітини та зменшують запалення
  • вітаміни групи В - необхідні для нервової системи, мозку та енергії

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